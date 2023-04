Assunzioni UniCoop Tirreno: 650 posti di lavoro tra Umbria, Toscana e Lazio

UniCoop Tirreno, azienda fondata nel 1945 a Piombino (Livorno), punta ad aumentare il personale entro l’estate con l’inserimento di 650 nuovi dipendenti. Le assunzioni in UniCoop faranno salire la forza lavoro da 3.500 unità ad oltre 4.000 per poter garantire lo stesso livello di servizio anche in previsione di un maggior afflusso di clienti durante l’alta stagione.

Come ha sottolineato Luigi Pozzessere, direttore del personale di UniCoop Tirreno, l’obiettivo è quello di mantenere alta la qualità del servizio offerto, aumentando le ore di apertura dei punti vendita, senza però inficiare le condizioni lavorative dei dipendenti, da sempre una priorità per la cooperativa.

L’azienda, sotto l’insegna Coop, è presente sul territorio nazionale in Toscana, in Umbria e nel Lazio, con un totale di 96 punti vendita.

L’offerta di lavoro: salario e contratto

Dal punto di vista contrattuale, UniCoop sottoscriverà un rapporto di lavoro di sei mesi con i dipendenti; una soluzione a tempo determinato che però rappresenta l’anticamera per una crescita costante.

Negli ultimi quattro anni, UniCoop Tirreno ha infatti messo sotto contratto a tempo indeterminato circa 70 persone in media ogni anno, quasi tutte entrate con contratti a termine.

A confortare maggiormente la possibilità di ottenere un lavoro stabile in azienda ci sono anche altri dati: degli attuali 3.500 dipendenti, il 95% è a contratto a tempo indeterminato e oltre il 70% sono donne.

Numeri che posizionano UniCoop sui gradini più alti della grande distribuzione in merito a pari opportunità e garanzie sul lavoro.

Per quanto riguarda la retribuzione, è allineata a quella dei dipendenti UniCoop con le garanzie del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo aziendale.

Un’occasione per avviare un percorso lavorativo con la possibilità di definirlo nel lungo periodo.

Assunzioni UniCoop: come candidarsi e come sostenere la selezione

Vediamo allora come candidarsi.

La selezione dei candidati si svolgerà presso intermediari del lavoro specializzati, come le agenzie interinali ManPower, Openjob e Adecco. La tipologia del candidato non presenta requisiti particolari, senza parametri legati all’età (si richiedono sia giovani, purché maggiorenni, che adulti con esperienza) e senza competenze pregresse. I profili richiesti coprono tutta la linea del lavoro, dai cassieri ai banconisti, dagli addetti alle vendite a quelli del magazzino.

Per candidarsi ad una delle posizioni aperte è necessario accedere al portale Unicooptirreno.it ed entrare nella sezione Lavora con Noi. Qui sarà possibile scegliere il profilo per il quale si intende applicare la candidatura, spuntando la casella di fianco.