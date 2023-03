Assunzioni Loacker, figure professionali richieste e come candidarsi

Lavorare nella produzione di dolci è il sogno di tutti i bambini, ma quando si tratta di un’azienda rinomata e di successo, diventa anche il sogno degli adulti. Le assunzioni Loacker sono proprio quello che molte persone in cerca di lavoro stavano cercando. Vediamo quali sono le figure professionali richieste e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Loacker, posizioni aperte in Trentino Alto Adige

Era il 1988 quando sui canali Rai impazzava lo spot più celebre dell’azienda, con quel noto jingle che divenne un tormentone: “Loacker che bontà”. Nella storica pubblicità a cartoni animati un gruppo di nani cantava mentre scendeva dalle montagne del Tirolo, sulla falsa riga dei 7 nani di Biancaneve nel classico film d’animazione Disney. Col tempo sono state davvero tante le diverse versioni dello spot, ma il jingle dell’azienda è rimasto inalterato, puntando sempre sulla qualità dei propri prodotti. L’azienda è senza dubbio una delle eccellenze del nostro paese, e produce wafer, cioccolato e derivati dal lontano 1925.

Da piccola pasticceria, si è trasformata negli anni in colosso del settore ed è presente in oltre 100 paesi nel mondo.

Chi ama lavorare nel settore dell’alimentazione, troverà senza dubbio interessanti anche le nuove assunzioni Coop, ma per chi è domiciliato nelle zone intorno alle sedi di Loacker, quella dell’azienda altoatesina è sicuramente un’offerta particolarmente golosa. Le proposte lavorative dell’azienda attualmente sono aperte anche a giovani senza esperienza, per i quali sono disponibili dei tirocini. Per quanto riguarda invece per assunzioni di Loacker verso professionisti già affermati, le attuali posizioni sono aperte nella sede principale di Auna di Sotto, in provincia di Bolzano, ma non solo. Ecco tutte le figure richieste ad Auna di Sotto:

Collaboratore Acquisti;

Collaboratore/trice Front Office e organizzazioni viaggi aziendali;

HR Development Manager;

Internship Idea Management;

Internship Marketing Innovation;

Local Key Account Manager Area 1;

Local Key Account Manager Area 3;

Regulatory Affairs Manager;

Solution Architect PIM;

Specialista in salute, sicurezza e ambiente;

Team Leader Pianificazione Operativa della Produzione;

Tecnici di esercizio – Settore elettrotecnica/automazione;

Tecnico IT.

Queste le posizioni aperte nella sede di Bolzano:

Collaboratore/trice Front Office;

CRM B2C & Digital Marketing Manager;

Customer Service & Sales Support International;

Digital Operations Specialist;

Impiegato di servizio/barista;

Lead Digital Systems Technology Manager;

Personale amministrativo;

Senior Category Manager.

Altre posizioni e come presentare domanda

Sono davvero numerosi i posti di lavoro resi disponibili dall’azienda. Le assunzioni Loacker, come abbiamo visto, sono rivolte a tutti, sia a professionisti a vari livelli di carriera che a giovani inesperti. A tal proposito, esistono degli stage con percorsi di inserimento personalizzati che prevedono la presenza di un tutor. Anche per il personale già assunto, comunque, l’azienda organizza corsi di formazione periodici al fine di migliorare le tecniche e le metodologie lavorative da applicare a lavoro. Per quanto riguarda le altre posizioni aperte, ecco quelle della sede di Vandoies:

Addetti alla Produzione

Addetto Controllo Qualità

Infine, si cerca un impiegato di servizio/barista, nel Loacker Cafè di Trento. Ma come presentare domanda di candidatura per queste nuove assunzioni Loacker? Semplicissimo, basta andare sul sito ufficiale e selezionare la pagina Lavoro. Da qui si accederà a tutte le posizioni aperte e scegliere quella per cui candidarsi. Prima di inviare il proprio curriculum è necessario registrarsi e creare un account.