Assunzioni Coop, offerte di lavoro per centinaia di nuove risorse

Tra non molto ci saranno tanti nuovi posti di lavoro grazie alle assunzioni Coop Alleanza 3.0, la quale prevede l’ingresso di centinaia di risorse presso le proprie strutture sparse tra le varie regioni italiane. Vediamo come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Coop grazie a nuovo contratto di espansione

Il famoso gruppo cooperativo operante nella GDO, sta cercando personale da inserire nei propri supermercati. Coop Alleanza 3.0 è una grande cooperativa italiana facente parte del gruppo Coop dal 2016. Nasce dall’unione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense e riunisce ben 94 cooperative di consumatori. Al momento conta circa 400 negozi ed è presente nelle seguenti regioni:

Friuli Venezia Giulia;

Veneto;

Lombardia;

Emilia-Romagna;

Marche;

Abruzzo;

Puglia;

Basilicata;

Lazio.

Al suo servizio ci sono oltre 19 mila dipendenti, ma ora è in cerca di nuovo personale per ampliare ulteriormente la propria proposta commerciale. In questi ultimi giorni, infatti, il gruppo ha avviato il tavolo delle trattative con i sindacati al fine di definire il protocollo di intesa atto ad attivare un nuovo contratto di espansione. Tale accordo permetterà al gruppo di inserire nuovo personale e gestire al meglio anche il pensionamento dei dipendenti in uscita, così da garantire perfettamente il ricambio generazionale all’interno dell’azienda. L’accordo con i sindacati prevede inoltre corsi di formazione finanziaria e professionale, al fine di migliorare le competenze dei dipendenti, sia delle sedi amministrative, che per gli operatori della rete vendita.

Come presentare la propria candidatura?

In accordo con quanto già previsto dal contratto integrativo 2023/2025, il nuovo piano relativo alle assunzioni Coop prevede l’inserimento di 600 nuove risorse all’interno dei punti vendita presenti in varie regioni del territorio nazionale.

casse;

macelleria;

rifornimento scaffali;

pescheria;

pet store;

pasticceria.

Le nuove risorse saranno assunte a tempo indeterminato. Al momento, il contratto di espansione è in via di definizione e si attendono le firme delle parti e la successiva sottoscrizione da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Molto probabilmente, oltre a impiegati per gli uffici amministrativi, l’azienda cercherà soprattutto nuovi addetti alla vendita, da impiegare nelle seguenti categorie:

Ma come fare per candidarsi? Al momento si attende ancora l’accordo definitivo in merito al nuovo contratto di espansione, quindi non è ancora possibile scoprire quali saranno le posizioni aperte per le nuove assunzioni Coop. Ad ogni modo, qualora foste fortemente interessati, potreste giocare di anticipo e andare sulla pagina ufficiale dell’azienda rivolta al reclutamento di nuovo personale. Da qui sarà possibile cliccare sulla voce Lavora con Noi e inviare la propria candidatura spontanea caricando il curriculum nel database e compilando il form online.