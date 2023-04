Assunzioni letturisti del gas, anche senza esperienza, ecco dove

In questi mesi tutti gli italiani hanno conosciuto un nuovo incubo, quello delle bollette del gas. Per alcuni aspiranti lavoratori, però, la materia in questione potrebbe essere invece motivo di realizzazione professionale, visto che si sono aperte nuove assunzioni per letturisti del gas. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e come presentare domanda.

Assunzioni letturisti gas, ecco dove

Ad Abbiategrasso, in provincia di Milano, si sono rese disponibili 3 posizioni per addetti alla lettura di gas e acqua. Le risorse selezionate saranno assunte da un’azienda che opera nel settore dei multiservizi. A gestire le selezioni è il Centro per l’Impiego di Magenta. Si tratta di un’occasione importante per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. Come dicevamo nel nostro incipit, è un periodo particolarmente difficile per le famiglie italiane, data la crisi economica e l’inflazione che ha portato le utenze a costi decisamente proibitivi. Proprio di recente, sono arrivati nuovi studi sul costo delle materie prime, e in particolare il prezzo del gas è risultato in calo del 13,4%. Una diminuzione importante, ma non quanto gli esperti si attendevano, i quali pensavano che i costi sarebbero scesi ulteriormente.

Da mesi infatti si fanno previsioni in merito al costo della materia, e nel frattempo il Governo ha inserito una serie di agevolazioni al fine di aiutare i consumatori ad affrontare le spese. Ciò detto, le nuove assunzioni per letturisti del gas esulano dalla questione relativa ai consumi e rappresentano una proposta professionale che si inserisce tra le tante che in questi mesi si stanno facendo largo nel nostro paese. Concentriamoci quindi sull’offerta lavorativa in questione e vediamo innanzitutto quali sono le condizioni.

Requisiti e come candidarsi

A tal proposito, l’azienda propone contratto a tempo determinato part-time con 20 ore di lavoro settimanali.

Quali sono i requisiti per accedere alle selezioni che si sono aperte ad Abbiategrasso, in provincia di Milano? I candidati dovranno essere in possesso di residenza o domicilio in Lombardia e avere la patente di guida B. Non è richiesto alcun titolo di studio, né esperienza pregressa. Si tratta quindi di assunzioni sostanzialmente aperte a un gran numero di persone, fatta eccezione per i due requisiti sopracitati. Archiviato anche il discorso sui requisiti, vediamo come fare invece per presentare la propria candidatura.

Per accedere alle assunzioni per letturisti del gas e dell’acqua sarà necessario collegarsi al portale ufficiale del Centro per l’Impiego della città metropolitana di Milano. Per restringere il campo di ricerca basterà digitare nell’apposita barra il comune di Abbiategrasso. Una volta comparsa la posizione aperta, occorrerà cliccare sulla voce “operai letturisti”. A questo punto basterà cliccare su “autocandidatura” per compilare il form online. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 giugno.