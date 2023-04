Assunzioni Leroy Merlin, si cercano consiglieri di vendita, ecco dove

Avete il pallino per le vendite? Allora le nuove assunzioni di Leroy Merlin potrebbero fare proprio al caso vostro. La nota azienda francese sta infatti cercando consiglieri di vendita da inserire all’interno di un suo megastore presente sul territorio italiano. Scopriamo insieme quali sono i requisiti da sodisfare, come presentare la propria candidatura e in quale sede l’azienda sta cercando personale.

Assunzioni Leroy Merlin, consigli per gli acquisti

Chi non ricorda la famosa frase, divenuta un vero e proprio tormentone ante litteram, di Maurizio Costanzo? Il compianto giornalista, mancato proprio di recente, usava lanciare gli spot commerciali che intervallavano i suoi programmi tv con una frase entrata nell’immaginario collettivo di tutti gli italiani: “consigli per gli acquisti”. E quando si parla di consiglieri di vendita ci immaginiamo proprio delle figure professionali che ci suggeriscono quali sono i prodotti che ci possono essere più utili. Le mansioni sono infatti quelle di assistere i clienti durante le loro visite nello store, un sorta di personal trainer per gli acquisti.

I consiglieri di vendita dovranno accogliere i visitatori, semplificare le loro scelte, informarli sui prodotti disponibili e le loro funzionalità, infine svolgere azioni atte alla cura del patrimonio aziendale della società.

Insomma, se avete una forte predisposizione a relazionarvi con il pubblico e siete dotati di spiccate capacità di vendita, questo è proprio un lavoro fatto per voi. Le assunzioni Leroy Merlin sono infatti rivolte a candidati che abbiano passione, entusiasmo ed empatia verso i clienti. L’azienda nasce in Francia nel lontano 1923, ma da molti anni è presente anche nel nostro paese con 53 punti vendita. Ha aperto negozi anche in tanti altri paesi nel mondo, come Spagna, Portogallo e Grecia, oltre che Russia, Cina e addirittura Costa d’Avorio e Sudafrica.

Requisiti e candidatura

Insomma, parliamo di un vero e proprio colosso della grande distribuzione, soprattutto per quanto riguarda il settore del bricolage.

Quali sono requisiti richiesti dall’azienda transalpina? Affinché la propria domanda di assunzione venga presa in considerazione, i candidati dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche:

diploma di secondo livello;

conoscenza dei social e dei principali applicativi informatici;

networking;

capacità comunicative e propensione al lavoro.

I candidati devono inoltre essere disponibili a lavorare su turni, essendo lo store aperto 7 giorni su 7, dalle 7 del mattino alle 21 di sera. Ma qual è la sede in cui le assunzioni Leroy Merlin sono in atto? Si tratta dello store di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Il contratto è stagionale e per presentare la propria candidatura basta andare sul sito ufficiale dell’azienda, alla pagina lavora con noi dove sarà disponibile proprio la posizione in questione. Da qui sarà possibile compilare il form online, inserire tutti i propri dati e caricare il curriculum.