Assunzioni Italo Treno per hostess e steward nelle stazioni: le nuove offerte lavoro

Lavorare con grandi colossi del trasporto ferroviario come Italo Treno o Ferrovie dello Stato è uno dei sogni di molti giovani, che puntano a una carriera in questo settore. Non è un caso che quando vengono aperte nuove selezioni arrivano sempre moltissime candidature. Negli ultimi giorni, Italo Treno ha pubblicato nuove offerte lavoro per hostess e steward di terra nelle stazioni. Cerchiamo quindi di scoprire quali sono i requisiti richiesti, ma anche le sedi di lavoro e altre informazioni utili per lavorare con Italo.

Assunzioni Italo Treno per hostess e steward, requisiti per candidarsi

Italo Treno sta cercando nuovo personale per le stazioni. Nel dettaglio la ricerca è rivolta a operatori ferroviari dell’alta velocità o Hostess e Steward di stazione da impiegare in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania. Più nel dettaglio la ricerca interessa le seguenti città italiane: Milano, Venezia,Roma, Torino, Verona Porta Nuova, Salerno, Firenze, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale e Reggio Emilia.

I candidati dovranno operare nelle stazioni ferroviarie e occuparsi dell’accoglienza dei clienti e altre mansioni che saranno riferite durante il corso di formazione. Per inviare la candidatura è fondamentale possedere alcuni requisiti. Tra cui una laurea o un diploma ed esperienza di almeno 2 anni nel settore turistico, retail o trasporti. Si richiede anche la conoscenza della lingua inglee e dare la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi.

Per essere assunti è necessario non solo possedere i requisiti indicati, ma anche partecipare a un corso di formazione di 3 settimane. Una volta terminato il corso il candidato otterrà un contratto di somministrazione. I candidati che sono interessati a queste offerte di lavoro possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Posizioni aperte Italo e seguire la procedura guidata per l’invio della domanda.

Altre posizioni aperte

Quelle per hostess e steward non sono le uniche assunzioni con Italo treno disponibili, che è ancora alla ricerca di Addetti Ufficio Acquisto e Controller. Per quanto riguarda la posizione di Addetti Ufficio Acquisto, la risorsa sarà inserita nella Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo. Dovrà poi occuparsi di supporto del responsabile nella pianificazione degli acquisti e dell’analisi dei risultati, ma anche della documentazione necessaria per le operazioni di acquisto in Italia e di attività di strategic sourcing.

Per potersi candidare è necessario possedere una laurea in materie economico-giuridiche, avere un’esperienza di almeno 3 anni nel ruolo, possedere una conoscenza di Procurement, pacchetto Office e Sap. Italo sta ancora cercando anche un Controller a Roma. Si dovrà occupare di Supportare i processi gestionali previsionali, gestire analisi ad hoc per il monitoraggio dei costi e di contabilità analitica.

Per candidarsi è necessario possedere una laurea in economia o statistica o ingegneria. E’ richiesta anche un’esperienza minima di 4-5 anni nel ruolo di Pianificazione e Controllo e avere ottime conoscenza delle tecniche di budgeting e reporting. La candidatura si può inviare sempre alla pagina Italo lavora con noi. Cosa aspettate?