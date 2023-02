Ferrovie dello Stato assunzioni, nuove offerte lavoro a marzo 2023 per laureati e diplomati

Con il nuovo mese di marzo in arrivo, tornano anche le assunzioni di Ferrovie dello Stato, che ultimamente sta assumendo molti profili e ha intenzione anche di reclutare mille addetti per la sicurezza nelle stazioni con diploma. La nota azienda ferroviaria, ha annunciato un Piano Industriale FS 2022-2031. Si tratta di un piano di sviluppo che porterà all’assunzione di 40 mila persone entro i prossimi 8 anni. Si cercheranno, quindi, Macchinisti, Capi Stazione, Tecnici e Operatori per la manutenzione di rotabili ma anche altre figure specialistiche. Ma quali sono le figure ricercate e soprattutto chi può candidarsi con Trenitalia? Scopriamolo.

Ferrovie dello Stato assunzioni, i profili ricercati a marzo

Ferrovie dello Stato ha deciso di selezionare candidati per vari livelli di carriera, inclusi anche i giovani senza esperienza o diplomati. Non mancano, ovviamente, le offerte lavoro per laureati. Di seguito una panoramica sulle posizioni aperte a marzo:

Specialista costo del lavoro a Roma. Per questa figura si cercano laureati in Ingegneria o materie Economiche con esperienza di almeno 3 anni anni nel settore Hr. Ci si può candidare fino al 6 marzo.

Specialista Risk Management a Roma. Per questa posizione si ricercano laureati in Ingegneria con esperienza di almeno due anni in Risk Management. La candidatura si può inviare entro il 6 marzo.

Specialista Compensation a Roma. In questo caso la ricerca è rivolta a laureati in materie economico-statistiche con esperienza di almeno 5 anni nel settore controllo gestione o costo del lavoro. Ci si può candidare entro il 7 marzo.

Stessa data per l’offerta lavoro per Computista, sempre a Roma: la ricerca è rivolta a diplomati tecnici commerciali Geometra o con laurea nell’area dell’Ingegneria o Architettura. Sempre su Roma, Ferrovie dello Stato sta cercando uno Specialista marketing operativo con laurea in Ingegneria o Economia (scadenza 9 marzo) e uno Specialista in qualificazione e performance management degli approvvigionamenti.

Altre figure ricercate

In questo caso il candidato ideale ha una laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica e Statistica ed esperienza nelle analisi di mercato.

Altre figure ricercate da Fs per le assunzioni a marzo sono:

Specialista di comunicazione a Brescia, scadenza il 10 marzo. Si ricercano candidati con laurea Triennale o Magistrale in Architettura, Comunicazione, Marketing ed esperienza di 2 anni.

Tecnici di Ufficio in ambito gestione dei lavori civili a Roma. Tra i requisiti il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e della patente B. Ci si può candidare entro il 13 marzo.

Tecnici di Ufficio in ambito gestione del lavoro tecnologico in tutta Italia. Stessa scadenza della precedente offerta e stessi requisiti.

Senior m&a a Roma. Ci si può candidare fino al 31 marzo. La ricerca è rivolta a laureati in economia, finanza o business e ingegneria gestionale con esperienza nel settore finance.

Gli interessati a queste offerte lavoro possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi, in seguito gli idonei saranno chiamati per colloqui e prove fino alla vera e propria assunzione.