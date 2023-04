Assunzioni con Italo Treno per hostess e steward di stazione, basta solo il diploma

Durante la pandemia le aziende che si occupano del trasporto ferroviario, ma anche le compagnie aeree, avevano praticamente smesso di assumere. O comunque avevano limitato di molto le assunzioni. Il post pandemia, invece, ha visto la ripresa di molte realtà che ora hanno cominciato a cercare personale. E’ il caso di Ferrovie dello Stato o Italo Treno, che negli ultimi mesi hanno portato avanti un piano di assunzioni per varie posizioni. Per quanto riguarda Italo Treno, ad esempio, gli ultimi annunci sono per hostess e steward di stazione, ma si assumono anche macchinisti e altre figure. Scopriamo di seguito di che cosa si tratta e come inviare la candidatura.

Assunzioni con Italo Treno per hostess e steward di stazione

Italo Treno negli ultimi mesi sta assumendo varie figure. Tra le più quotate ci sono le offerte di lavoro per Hostess & Steward di Stazione per le sedi di Torino, Milano, Verona PN, Venezia, Bologna CE, Reggio Emilia, Firenze SMN, Roma e Salerno.

Ma che di che cosa si occupano queste figure? Prima di tutto avranno il compito di svolgere tutte le attività legate alla promozione e la prenotazione dei prodotti e vendita.

Dovranno anche gestire le attività di informazione e supporto ai viaggiatori, assicurare il decoro degli ambienti e il riordino delle aree Lounge e Biglietterie. Tra le mansioni previste, si segnalano anche il monitoraggio delle attività svolte da fornitori esterni, le attività di accoglienza della clientela, il supporto allo Station Manager per tutte le attività operative e la rappresentazione del brand. Come si nota, sono diverse le mansioni interessate. E veniamo ai requisiti. Infatti, non tutti possono candidarsi per questa posizione ma solo chi ha alcune caratteristiche:

possesso di diploma o laurea

esperienza di almeno due anni nei settori turismo, trasporto o retail

conoscenza fluente della lingua inglese

disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi

Come requisiti preferenziali si richiede esperienze lavorative all’estero e conoscenza di una seconda lingua straniera, ma anche problem solving operativo, orientamento al cliente e flessibilità.

Una volta inviata la domanda, i candidati che avranno superato la selezione dovranno partecipare ad un corso di formazione di circa tre settimane. Chi supererà il corso otterrà il contratto di Somministrazione.

Le altre offerte lavoro

Italo Treno sta cercando anche dei controller su Roma. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati che fanno parte delle categorie protette. Si cercano anche addetto ufficio acquisti a Roma e Addetto alla tesoreria a Roma, nonché neolaureati in ingegneria gestionale ed economia sempre a Roma. Tutti i dettagli su queste offerte di lavoro si trovano alla pagina Italo Treno lavora con noi.

Infine, Nuovo trasporto viaggiatori, sta cercando anche dei Macchinisti, in grado di condurre treni sofisticati e altamente tecnologici, in particolare, treni Alstom AGV 575 ad altissima velocità e treni Alstom ETR 675. Per potersi candidare come macchinista, è necessario possedere la licenza europea di condotta treni in corso di validità, Certificato complementare di categoria B, esperienza nel ruolo di macchinista di almeno un anno, diploma, disponibilità al trasferimento a Roma, Milano o Napoli e lavoro su turni, compresi notturni e festivi. Cosa aspettate a inviare la domanda?