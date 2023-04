Assunzioni Findomestic, posizioni aperte e come candidarsi

Si aprono le porte di un’importante istituto di credito nostrano. Stiamo parlando delle assunzioni Findomestic. L’azienda facente parte del Gruppo BNP Paribas sta cercando nuove risorse da inserire nel proprio personale. Quali sono le posizioni aperte e come candidarsi? Scopriamolo insieme.

Assunzioni Findomestic, nuova ricerca del personale

Vi piacerebbe lavorare con un istituto di credito? E a chi non farebbe piacere? Quante volte abbiamo sentito dire che il posto il banca è il migliore di tutti? Spesso lo si usa all’interno di un’espressione che siamo soliti pronunciare per dire che non siamo ricchi (“non ho mica il posto in banca?!”). In realtà, gli impiegati non sono affatto ricchi, ma l’associazione banca-soldi fa facile presa nell’immaginario collettivo, ed ecco l’origine della frase. Detto ciò, un posto in banca è certamente un’occupazione solida e, a tal proposito, se state cercando una professione affidabile e concreta, sarete certamente interessati anche alle nuove assunzioni aperte da Intesa San Paolo, sempre per restare in tema bancario.

Ma torniamo a parlare delle assunzioni Findomestic. Innanzitutto, poche parole di presentazione sul gruppo in questione. Stiamo parlando di una società specializzata nel credito alle famiglie per l’acquisto di beni a uso privato. È nato nel 1984 ed è oggi uno dei maggiori operatori del credito a consumo, potendo contare su cinque diversi canali di vendita:

Operatori Commerciali Convenzionati;

Centri Clienti;

Rete agenti;

Banche;

assicurazioni e società di servizi;

Internet.

Come candidarsi

Nuovi contratti a tempo determinato e indeterminato, mentre per i giovani senza esperienza sono previsti anche dei tirocini al fine di fornire le giuste competenze alle nuove risorse. Per questi ultimi i ruoli disponibili sono Consulente Prestiti o Recuperi, o Analista del Credito.

Operatori del credito – il lavoratore offrirà consulenza al cliente in merito ai servizi proposti dall’istituto. I candidati devono avere buone capacità relazionali e flessibilità. La pozione è aperta su varie sedi del territorio italiano.

– il lavoratore offrirà consulenza al cliente in merito ai servizi proposti dall’istituto. I candidati devono avere buone capacità relazionali e flessibilità. La pozione è aperta su varie sedi del territorio italiano. Statistico Junior – I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in Statistica/Matematica o Economia con indirizzo statistico. Devono inoltre conoscere uno dei seguenti software: SAS, SQL, Power BI, Excel, Python. La sede di lavoro è a Firenze.

– I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale in Statistica/Matematica o Economia con indirizzo statistico. Devono inoltre conoscere uno dei seguenti software: SAS, SQL, Power BI, Excel, Python. La sede di lavoro è a Firenze. Analista programmatore – si cercano candidati con laurea in materie scientifiche o gestionali. Richiesta esperienza dai 2 ai 5 anni come tech lead. La sede di lavoro è a Firenze e Roma.

Per quanto riguarda invece le posizioni aperte per le nuove assunzioni Findomestic di professionisti del settore, ecco i ruoli ricercati:

Queste dunque le posizioni aperte, ma come candidarsi? Semplicissimo, basta andare sulla piattaforma dell’azienda e scegliere tra le posizioni aperte. Dopo aver effettuato la registrazione al sito sarà possibile caricare il curriculum nel database.