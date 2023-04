Assunzioni Ferrovie dello Stato, arrivano nuove offerte lavoro per diplomati e laureati

A chi non piacerebbe lavorare in Ferrovie dello Stato? E’ vero che i giovani cercano molte caratteristiche in un posto di lavoro e danno la precedenza a determinati requisiti, ma lavorare con Trenitalia resta una delle maggiori certezze per chi cerca un posto di lavoro sicuro e a tempo indeterminato. Non di rado, le FS aprono a nuove assunzioni per la ricerca di figure da immettere in organico. Non si cercano solo macchinisti, tecnici e operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture o controllori, ma anche altre figure per cui si richiedono diploma o laurea ed esperienza in base al lavoro che si andrà a svolgere.

Assunzioni Ferrovie dello Stato, le posizioni aperte fino a metà maggio

La società sta attuando il Piano Industriale FS 2022-2031. Si tratta di un piano assunzionale che porterà al reclutamento di 40mila persone nel giro di qualche anno. Le selezioni, come già accennato, riguardano giovani diplomati, ma anche laureati per assunzioni a tempo indeterminato e con contratti di apprendistato.

Se state cercando lavoro e pensate di avere i requisiti adatti, ecco di seguito le ultime offerte lavoro di Ferrovie dello Stato.La prima ricerca è rivolta a una Roma, per cui si cercano candidati con diploma di Istituto Tecnico o laurea in Ingegneria/Architettura ed esperienza di almeno tre anni nella manutenzione degli impianti.Fs sta cercando anche unoa Roma. La ricerca è rivolta a laureati in economia o ingegneria gestionale con almeno due anni di esperienza nel settore del Controllo di Gestione. La candidatura si può inviare fino al 28 aprile.

Sempre su Roma, Ferrovie dello Stato sta cercando un Esperto di Amministrazione e contabilità.

Le altre proposte di impiego

Per potersi candidare è necessario possedere una laurea in discipline economiche oppure un diploma, con esperienza professionale di tre anni in Amministrazione e Contabilità. La candidata si può inviare entro il 28 aprile.

Un’altra ricerca è rivolta a Ingegneri strutturisti a Roma, Cagliari, Bologna, Firenze, Genova, Milano e Verona. Si richiede la laurea in Ingegneria Civile, iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri ed esperienza in ambito di verifica e/o progettazione strutturale. Gli interessati possono candidarsi fino al 1 maggio.

Fino al 2 maggio, invece, si può inviare la candidatura per Progettista segnalamento a Roma, per cui serve un diploma o una laurea in Ing. Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni o Elettrotecnica. Stessa data per inviare la candidatura come Esperto gestione Finanza e operazioni straordinarie ed Esperto delle risorse comunitarie.

Fino all’8 maggio si può inviare la candidatura per Specialista Compliance finanziaria a Roma, per cui si richiede laurea magistrale in economia, giurisprudenza ed esperienza almeno triennale.

Sempre a Roma, ci si può candidare fino al 15 maggio per Compliance Specialist, per cui si richiede laurea magistrale in Giurisprudenza o Economia ed esperienza di almeno 5 anni.

Gli interessati a queste assunzioni possono candidarsi alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi e attendere una eventuale chiamata per interviste e colloqui. Cosa aspettate a candidarvi?