Assunzioni Ferrovie dello Stato a marzo: offerte lavoro per diplomati e laureati in tutta Italia

Tornano le offerte lavoro di Ferrovie dello Stato, che negli ultimi giorni ha pubblicato dei nuovi annunci per varie posizioni di lavoro in tutta Italia. Ultimamente, infatti, non sono poche le aziende private o pubbliche che hanno deciso di assumere anche diplomati e non solo laureati. Un trend che era stato confermato anche da un recente report sul mondo del lavoro. Ma quali sono le nuove assunzioni di Ferrovie dello Stato e come inviare la propria candidatura? Scopriamolo di seguito.

Assunzioni Ferrovie dello Stato, le posizioni aperte a marzo

Ferrovie dello Stato, ha deciso di assumere vari profili nell’ottica di ampliare l’organico, come svela il nuovo piano industriale FS 2022-2031. Si tratta di un piano di sviluppo che porterà all’assunzione di 40mila persone nei prossimi anni. Il noto gruppo ferroviario punta non solo i giovani con laurea, ma anche a diplomati senza esperienza, che saranno immessi in azienda con contratti di apprendistato.

Tecnici di ufficio in ambito gestionale lavori civili a Roma. La scadenza per inviare la domanda è fissata al 13 marzo. Per candidarsi è necessario possedere diploma di scuola secondaria superiore ad ambito Tecnico e Patente B.

Controllo investimenti junior a Roma. La scadenza per inviare la domanda è fissata al 17 marzo. Si richiede una laurea magistrale in Economia o Ingegneria Gestionale.

Progettista segnalamento a Verona. Anche in questo caso la domanda scade il 17 marzo, mentre si cercano diplomati tecnici o laureati nell’area di ingegneria dell’informazione o industriale con esperienza di almeno 2 anni.

Progettista cantierizzazione a Roma. La domanda scade sempre il 17 marzo. La ricerca è rivolta a laureati in Ingegneria Civile, Elettrica o Elettronica ed esperienza pregressa.

Progettista impianti elettrici junior a Firenze. La domande scade il 19 marzo. In questo caso si cercano laureati in ingegneria. Sempre il 19 marzo, scade la domanda per specialista junior di ricerca e sviluppo a Firenze e Roma, per cui i candidati ideali sono laureati in Ingegneria Informatica, Elettronica o Telecomunicazioni.

Altre offerte lavoro

Tra i profili più richiesti, troviamo quelli inerenti a Macchinisti, Capi Stazione, Tecnici e Operatori per la manutenzione di rotabili, ma anche profili amministrativi. Di seguito le posizioni aperte a marzo:

Altre offerte di lavoro con Ferrovie dello Stato riguardano un progettista di strutture a Brescia. La ricerca è rivolta a un giovane con laurea magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Strutture e Geotecnica, Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Ingegneria dei Sistemi Edilizi ed esperienza di due anni. C’è tempo per candidarsi fino al 22 marzo.

Entro il 23 marzo, invece, si può inviare la richiesta per la posizione di specialista amministrativo e appalti a Roma. Si possono candidare giovani con laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza e pregressa esperienza di almeno quattro anni.

Il 29 marzo scade la domanda per It Vendor e Contract Manager a Roma mentre fino al 31 marzo si può inviare la candidatura per la posizione di Senior M&A a Roma (la ricerca è rivolta a laureati in economia, finanziaria o ingegneria gestionale ), Program Manager a Roma, Firenze e Bari e Innovation and Technical Poc a Roma e Bari.

I candidati interessati possono inviare la candidatura collegandosi alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi entro le date indicate e poi attendere una eventuale chiamata.