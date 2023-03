Assunzioni Fastweb, come lavorare con il colosso delle telecomunicazioni

Nuove offerte lavorative grazie alle assunzioni Fastweb. La nota compagnia che opera nel settore delle telecomunicazioni sta cercando personale da inserire nel proprio organico, anche giovani ai quali verrà offerto uno stage di formazione. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Assunzioni Fastweb, un colosso del settore

Il mondo delle telecomunicazioni è estremamente competitivo. Sono tantissime le aziende nel settore e la concorrenza tra i vari competitor è davvero sfrenata. Le offerte che queste società ci propongono spesso sono estremamente vantaggiose e ci spingono a cambiare operatore, sia da mobile che per quanto riguarda la linea di casa. A tal proposito, vi segnaliamo una serie di promozioni che potrebbero interessarvi. Se invece state cercando lavoro, allora senza dubbio troverete più interessante concentrarvi sulle assunzioni che Fastweb sta effettuando in questo periodo.

Stiamo parlando di una società italiana specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni a banda larga. È stata fondata a Milano nel 1999 e oggi conta il 15,2% del mercato della telefonia fissa, portandola ad essere il terzo operatore italiano per numero clienti, dopo Tim e Vodafone. Negli anni l’azienda ha fatto un notevole lavoro nel campo della fibra ottica, portando il nostro paese a un importante miglioramento riguardo a questo tipo di tecnologia.

Lombardia;

Piemonte;

Veneto;

Emilia Romagna;

Lazio;

Puglia.

Posizioni aperte e come candidarsi

Insomma, parliamo di un vero e proprio colosso del settore. Attualmente, l’azienda sta cercando personale da inserire nelle proprie sedi sparse sul territorio nazionale. Ecco di quali regioni si tratta:

Se vi state chiedendo quali siano le posizioni aperte e se quindi le assunzioni Fastweb fanno al caso vostro, ecco tutti i profili professionali che la società sta cercando attualmente, con le rispettive sedi:

Area Channel Sales Professional – Milano, Torino;

CSIRT & SOC Professional – Milano;

Data Analyst – Milano, Bari;

Enterprise Security Engineer – Milano;

Graphic Designer – UI Designer – Milano;

IAM Expert – Milano;

Junior System Engineer – Milano;

Sales Account PA Lombardia – Milano;

Sales Account PA North-East – Padova, Bologna;

Sales Account Private – Padova;

Sales Solution Engineer Central e Local Government – Roma;

Sales Solution Engineer – Milano;

Sales Solution Engineer Nord Est;

Security & Monitoring Data Architect – Milano;

Specialista Affari Societari – Milano;

Stage – Compliance Office Specialist – Milano;

Stage – Sales Engineer – Milano;

Stage – SAP Basis Specialist – Milano;

Stage – Junior Controller – Milano, Bologna;

Strategic Planning Professional – Milano;

Technical Customer Support Professional – Milano.

Da come si evince da questo elenco, il capoluogo lombardo è la destinazione che necessita del maggior numero di lavoratori per quanto riguarda i professionisti del settore. A Milano sono, inoltre, aperti anche vari stage, i quali offrono corsi di formazione e inserimenti immediati. A tal proposito, segnaliamo il programma Alternanza Scuola Lavoro, con il quale Fastweb permette agli studenti di iniziare il loro percorso lavorativo prima ancora che gli studi siano terminati. Ma come candidarsi?

Per prima cosa bisogna accedere al portale del gruppo e compilare il form online. Successivamente sarà possibile inviare il proprio curriculum nel database. L’iter di selezione seguirà lo screening delle candidature inviate. I soggetti scelti affronteranno un colloquio con i manager, i quali verificheranno le competenze e le motivazioni del candidato.