Assunzioni Fastweb, 250 posti disponibili, ecco dove e come candidarsi

Nuovo call center in apertura per un colosso delle telecomunicazioni. Stiamo parlando delle assunzioni Fastweb. L’azienda sta cercando ben 250 operatori da inserire nel suo organico con il ruolo di assistenti ai clienti. Vediamo qual è la sede di lavoro, quali sono i requisiti da soddisfare e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Fastweb, si cercano nuove risorse

Fastweb è un’azienda italiana facente parte del gruppo svizzero Swisscom. Inizialmente nato come operatore di telefonia fissa, da diversi anni si occupa anche della rete mobile, ma è senza dubbio nelle telecomunicazioni per la casa che ha raggiunto al momento il suo apice, essendo il terzo operatore italiano dopo TIM e Vodafone. Fondato a Milano nel 1999, oggi conta circa 3000 dipendenti, dislocati in tutto il paese tra uffici amministrativi, operai specializzati e call center. Ed è proprio per il nuovo centro chiamate che l’azienda ha dato comunicazione ufficiale di cercare 250 nuove risorse da inserire nel proprio organico.

150 addetti call center;

100 operatori per assistenza tecnica e amministrativa.

Il call center si apre a L’Aquila. Nello specifico, i ruoli da ricoprire saranno:

Il piano di assunzioni di Fastweb si dividerà in due trance, la prima è relativa all’inserimento di 150 lavoratori per il servizio commerciale. Si tratta quindi di personale adibito a chiamate telefoniche per proporre offerte a nuovi potenziali clienti. Successivamente saranno poi assunti altri 100 operatori per svolgere assistenza a coloro che sono già clienti dell’azienda.

Come candidarsi

Non è la prima volta quest’anno che Fastweb apre le porte a nuove assunzioni. Proprio lo scorso mese, infatti, abbiamo visto le tante posizioni professionali che l’azienda ha offerto in varie città del paese. Questa volta le nuove assunzioni sono tutte incentrate nel nuovo call center in apertura a L’Aquila.

Ma come fare per? Benché l’azienda abbia già annunciato l’apertura della nuova struttura e comunicato la sua ricerca di nuovo personale, al momento non è stato ancora ufficialmente reso noto il nuovo piano assunzionale in Abruzzo, né si conoscono quali siano i requisiti che il candidato deve soddisfare per presentare la propria domanda.

Ad ogni buon conto, coloro che sono interessati alla proposta lavorativa offerta dal colosso italo-svizzero delle telecomunicazioni, dovranno tenere d’occhio la pagina ufficiale riservata al reclutamento di nuovo personale. Da qui sarà infatti possibile scorgere quelle che saranno le nuove posizioni aperte e fare domanda per una di esse. Gli interessati comunque potranno già inviare la propria candidatura spontanea cliccando sul tasto Candidati. Successivamente potranno compilare il form online e inviare il proprio curriculum.