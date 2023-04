Assunzioni Enel, si cercano professionisti in varie città italiane

Quando un colosso del genere apre le porte a nuove offerte lavorative, coloro che sono in cerca di lavoro non possono certo rimanere indifferenti. Le assunzioni Enel sono infatti particolarmente ghiotte a molti, soprattutto a coloro che hanno i requisiti giusti per entrare a far parte della nuova squadra che l’azienda sta costruendo. Vediamo quali sono le risorse richieste e come candidarsi.

Assunzioni Enel, le offerte lavorative

Nel 1962 l’Enel nasce come ente pubblico con il nome di Ente nazionale per l’energia elettrica. Oggi invece è una società per azioni (trasformazione avvenuta nel 1992), e lo Stato italiano ne è il principale azionista. Inoltre, negli anni l’azienda si è lanciata anche nella distribuzione del gas, divenendo uno dei principali colossi anche nel mondo del mercato libero. Insomma, quando si parla di Enel si parla di una delle più grandi aziende del nostro paese, essendo il più grande operatore elettrico d’Italia.

La società vanta inoltre anche un altro prestigioso riconoscimento, quello di essere la seconda utility europea quotata per capacità installata.

La sua sede principale è a Roma, ma non opera soltanto nel nostro paese. Enel infatti distribuisce energia in ben 31 nazioni nel mondo, soprattutto Europa e America Latina. Conta attualmente oltre 67 mila dipendenti e circa 75 milioni di clienti. Nel nostro paese fanno parte del suo gruppo: Enel Energia, Enel Green Power, Enel X, E-distribuzione. L’obiettivo del colosso è quello di avviare un nuovo piano di crescita che porterà entro il 2026 a ben 4000 nuove assunzioni. Ma quali sono le figure relative alle nuove offerte lavorative proposte dall’azienda? Ecco l’elenco delle posizioni aperte:

Computational Scientist – Milano, Roma;

Dispatching and Operation Center specialist – Roma;

Electronic Hardware Engineer – Milano;

Engineering Storage Design – Roma;

Firmware Engineer – Milano – Roma;

Planning & Monitoring Specialist – Milano, Roma;

PV Systems Specialist – Catania;

Senior Controller – Catania;

Specialista Affari Legali e Societari – Catania;

Stage Customer Service Area Customer – Roma;

Stage Customer Service Area Logistica – Roma;

Tax Planning and Monitoring Specialist – Roma.

Requisiti e come candidarsi

Non è la prima volta che la multinazionale si mette in cerca di nuove risorse. Già il mese scorso vi abbiamo infatti parlato delle nuove posizioni aperte a Napoli. Le assunzioni Enel sono rivolte sia a professionisti del settore che a giovani senza esperienza. Le posizioni sono quindi aperte anche a neodiplomati e neolaureati che necessitano di esperienza formativa sul campo. Per queste risorse, l’azienda mette a disposizione i propri tirocini retribuiti. Per i professionisti, invece, è richiesta esperienza pregressa. I profili sopra elencati sono disponibili sulla pagina ufficiale alla voce Lavora con Noi.

Per candidarsi basta selezionare il profilo di propria pertinenza e inviare il curriculum nel database. L’iter di selezione si diversificherà in diverse fasi. La prima sarà la valutazione dei cv inviati. Coloro che supereranno questo primo step, verranno contattati per un’intervista telefonica. Per i giovani senza esperienza verrà quindi avviato un incontro al fine di concordare la partecipazione ai corsi di formazione attraverso l’Assessment Center dell’azienda. Per i professionisti invece seguiranno un primo colloquio individuale conoscitivo e un secondo di ordine prettamente tecnico.