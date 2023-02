Assunzioni Enel, tutte le posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Un vero e proprio colosso del nostro paese è in cerca di nuovo personale. Le nuove assunzioni Enel, come quelle già aperte in passato, sono un’occasione che, senza dubbio, chi è in cerca di lavoro non intende lasciarsi sfuggire. Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni aperte, quali requisiti dover soddisfare e come presentare domanda.

Assunzioni Enel, si cerca nuovo personale

L’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica è nato come ente pubblico nel 1962, ma nel 1992, dopo 30 anni precisi, si è trasformato in una società per azioni di cui lo Stato è il principale azionista. Benché da noi sia praticamente il più importante distributore di energia elettrica, il suo lavoro è particolarmente apprezzato anche all’estero, visto che distribuisce energia elettrica e gas in più di 30 paesi, soprattutto Europa e America Latina. Il Gruppo ha sede principale a Roma e conta ben 67 mila dipendenti, mentre i clienti sono circa 75 milioni. Nel nostro paese opera attraverso diverse società: Enel Energia, Enel Green Power, Enel X, E-distribuzione.

Il nuovo progetto dell’azienda però sembra davvero mirare in alto. È stato infatti annunciato che entro i prossimi 5 anni verranno assunte 4000 persone e creati ulteriori 12 mila posti di lavoro grazie all’indotto. Le posizioni aperte sono generalmente rivolte a laureati e diplomati in varie discipline. I contratti offerti sono sia a tempo determinato, che indeterminato. Le assunzioni Enel sono inoltre rivolte anche a giovani senza esperienza, verso i quali sono disponibili solitamente tirocini retribuiti della durata di 6 mesi. Ecco quelle che sono le figure richieste, al momento destinate alla sede principale a Roma:

Contract Management Specialist;

Dispatching and Operation Center Operator;

e-mobility end-2-end test engineer;

Firmware Engineer Development;

Junior Gas Business Analyst;

Global Asset Management Specialist;

Marketing Strategy Specialist;

Product Marketing Manager Energy Services;

Product Marketing Manager Charging Stations;

Product Marketing Manager (SaaS solutions);

Salesforce Solution Architect;

Specialist Renewable Community Energy;

Specialista Customer Care;

Specialist Safety _ HSEQ;

Trading Compliance Analyst.

Come presentare domanda?

Benché l’argomento lavoro sia sempre particolarmente delicato, i dati del nostro paese sono abbastanza incoraggianti, visto l’aumento delle assunzioni registrato lo scorso anno. Ad ogni modo, se state pensando di trasferirvi fuori dall’Italia, ricordiamo che le assunzioni Enel sono disponibili anche all’estero nei seguenti paesi:

Spagna;

Portogallo;

Grecia;

Romania;

Russia;

Stati Uniti;

Canada;

Messico;

Costa Rica;

Guatemala;

Panama;

Brasile;

Cile;

Argentina;

Colombia;

Perù.

Per quanto riguarda invece il nostro territorio nazionale, le assunzioni Enel non riguardano soltanto la sede di Roma. Ecco le altre figure ricercate in altre città dello stivale:

Product Quality Specialist – Catania;

Loan Management Specialist – Catania;

Market and Competitors Senior Analyst – Milano, Roma;

Marketing Manager – Catania;

Resource Allocation – Milano, Roma;

Senior Controller – Catania;

Supply & Warehouse Specialist – Catania;

Gridspertise – Senior Credit Manager – Milano, Roma;

Gridspertise – Legal & Compliance Counsel – Milano, Roma;

Risk Portfolio Manager – Catania.

E veniamo ora alla fatidica domanda: come presentare la propria candidatura? Molto semplice. Come sistema di recruting l’azienda utilizza principalmente il suo portale online. Sul Job Research gli utenti possono infatti controllare le posizioni aperte e presentare spontaneamente la propria candidatura scegliendo tra quelle proposte. Prima di inviare il proprio curriculum e rispondere alle inserzioni presenti è necessario effettuare la registrazione al portale. Oltre al CV, il portale offre la possibilità di includere anche una lettera di presentazione, cosa consigliata se volete esporre anche il perché vi candidate per quel particolare ruolo specifico e per mettere in luce specifiche caratteristiche personali.