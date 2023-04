Assunzioni Dolce&Gabbana, posizioni aperte e come candidarsi

Un altro colosso del made in Italy sta aprendo le proprie porte a coloro che sono in cerca di lavoro. Le nuove assunzioni di Dolce&Gabbana sono rivolte a diverse figure professionali appartenenti ai più svariati campi, dal consulente clienti al sarto. L’azienda in questione non ha bisogno di troppe presentazioni, parliamo di un marchio che ormai rappresenta l’eccellenza nel mondo della moda. Ma quali sono le posizioni aperte e come candidarsi? Scopriamolo insieme.

Assunzioni Dolce&Gabbana

Chi non conosce Dolce&Gabbana? Parliamo di una casa di alta moda fondata nel 1985 da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, due stilisti divenuti negli anni famosissimi grazie a un connubio ben riuscito di eleganza e modernità. Il quartier generale dell’azienda è a Milano, ma ha sedi su tutto il territorio e punti vendita in tutto il mondo. Si contano infatti ben 358 negozi e impiega a livello globale oltre 4500 collaboratori. Insomma, parliamo di un vero e proprio colosso del settore. Se siete in cerca di lavoro si tratta quindi di un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Posizioni aperte

Ma quali sono le posizioni aperte dalle nuove assunzioni Dolce&Gabbana? Il gruppo sta cercando personale da inserire nelle sue sedi presenti sul territorio italiano. Ecco le figure professionali richieste in diverse città del nostro paese:

Client Advisor / Consulente clienti – Verona, Porto Cervo (Sassari), Milano, Roma, Venezia, Fidenza (Parma), Forte dei Marmi (Lucca), Capri (Napoli);

Accessories Purchasing Specialist – Lonate Pozzolo (Varese);

Accounting Payables Specialist – Milano;

Accounting Specialist – Contabilità Fornitori – Milano;

Back Office Internship – Milano;

Billing Specialist – Legnano (Milano);

Collection Coordinator (cat. Bijoux, Eyewear, Metal Hardware) – Milano;

Bijoux, Eyewear, Metal Hardware) – Milano; DG Beauty Logistics Specialist – Milano;

E-Commerce Buyer – Accessories – Milano;

E-commerce Photographer – Milano;

E-Commerce Post Producer – Milano;

Embroidery Product Development Specialist – Milano;

Finishing Operator – Milano;

Global Retail CRM Senior Analyst – Milano;

Global Retail Operations Specialist – Milano;

ICT Integration Specialist – Milano;

International HR Administration (EU) – Milano;

IT Omnichannel Analyst – Legnano (Milano);

Made to Measure Specialist – Milano

PR Editorial Coordinator – Milano;

Pricing Internship – Milano;

Pricing Specialist – Milano;

Product Development Specialist (Celebrities) – Milano;

Sarta/o Prototipista Senior – Legnano (Milano);

Senior Fashion Coordinator – Milano;

Senior Fashion Designer WRTW – Milano;

Senior Gemmologist Specialist – Milano;

Shoes Product Development Specialist – Figline e Incisa Valdarno (Firenze);

Soft Accessories Designer – Milano;

Stock Keeper – Roma;

Talent Acquisition Specialist – Legnano (Milano);

Transfer Pricing Specialist – Milano;

Warehouse Administration Specialist – Lonate Pozzolo (Varese);

Warehouse Operator – Milano.

Come candidarsi?

Il reclutamento del nuovo personale da parte dell’azienda avviene attraverso LinkedIn. Se volete quindi presentare la vostra candidatura basta collegarsi al portale e cliccare sulla voce “vedi offerte di lavoro”. Da qui sarà possibile scorgere l’elenco delle figure ricercate e selezionare quella di vostra preferenza.