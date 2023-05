Assunzioni Deliveroo, posizioni aperte e come candidarsi

Il food delivery è diventato un vero e proprio fenomeno di successo anche nel nostro paese e le assunzioni Deliveroo dimostrano quanto queste società stiano continuando a spingere con il piede sull’acceleratore per espandersi. Naturalmente, l’aumento delle proprie risorse all’interno del personale è un passaggio fondamentale per qualsiasi azienda. Attualmente il recruiting è rivolto a diverse figure professionali, inoltre la società sta cercando nuove risorse non solo in Italia, ma anche all’estero. Concentriamoci però su quelle che sono le opportunità lavorative nel nostro paese e vediamo come presentare domanda.

Assunzioni Deliveroo, il successo del food delivery

Ammettiamolo, la pandemia ha sdoganato un fenomeno che ormai era nell’aria. Intendiamoci, non è che la consegna a domicilio l’abbiano inventata Just Eat, Glovo e Deliveroo. Da sempre, infatti, molti punti ristoro permettono di consegnare una pizza o un panino tramite un proprio dipendente. La trovata di queste società però è stata proprio quella di offrire un servizio apposito che si occupasse esclusivamente di consegnare i prodotti appena cucinati. Viviamo nell’era di Amazon da ormai diversi anni, e lo streaming ha portata nei nostri salotti i film più trendy facendo crollare gli incassi dei cinema. Insomma, le persone non vogliono muoversi di casa e, una volta messi sul divano, non hanno nemmeno voglia di andare in cucina. Un servizio del genere come quello offerto dai food delivery era quindi nell’aria.

L’azienda Deliveroo è una online company britannica nata nel 2013. Naturalmente, il boom, come già anticipato, lo ha avuto durante i vari lockdown che il mondo intero ha subito a causa del Covid. Attualmente è presente in 11 mercati con oltre 60.000 rider in più di 500 città in tutto il mondo. Le assunzioni aperte in Italia sono rivolte ad esperti e a giovani senza esperienza. Questi ultimi saranno avviati alle nuove mansioni attraverso uno stage interno. Naturalmente, l’azienda raccoglie ogni giorno anche tante candidature relative ai rider, coloro che si occuperanno delle consegne a domicilio.

maggiore età;

possesso di patente e assicurazione;

possesso di scuter o bicicletta;

avere uno smartphone con OS Android 6.0 o iOS 13.6.

Posizioni aperte e come candidarsi

I requisiti sono:

Entriamo finalmente nel cuore delle assunzioni Deliveroo e vediamo quali sono le posizioni aperte attualmente nel nostro paese. Ecco l’elenco:

Magazziniere – Roma;

Account Manager – Milano;

Account Manager PMI – Milano;

Account Manager Small/Medium Business – Milano;

Addetto al picking – Roma;

Business Development Manager – Veneto;

Data Entry – Restaurant Support – Milano;

Enterprise & Commercial Business Partner – Roma

HR Business Partner – Milano;

Junior Account Associate – Milano;

Junior Business Development Manager – Milano, Roma;

Junior Performance Analyst – Milano;

Partner Services Associate – French Speaking – Milano.

È possibile candidarsi per una di queste posizioni visitando il portale ufficiale dell’azienda. Basterà selezionare la figura professionale di proprio interesse tra quelle disponibili, compilare il form online e inviare il proprio curriculum.