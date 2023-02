Assunzioni Costa Crociere, il colosso del turismo offre 100 posti a bordo

Il più grande operatore turistico cerca personale: stiamo parlando delle assunzioni Costa Crociere, colosso italiano del settore crocieristico e leader in Europa. L’azienda ha aperto il nuovo recruting day online allo scopo di trovare 100 figure professionali da inserire a bordo delle sue navi. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Costa Crociere, la nuova ricerca del personale

Lavorare sulle navi è senza dubbio qualcosa di estremamente affascinante: paesaggi mozzafiato, bellezze naturali, e poi viaggiare, viaggiare, viaggiare. C’è chi aspira a un lavoro da impiegato, magari tramite i tanti concorsi attualmente ancora aperti. Chi invece preferisce l’avventura che si vive sotto coperta, a bordo di una grande nave da crociera. Se questo è il vostro sogno, allora le nuove posizioni aperte grazie alle assunzioni Costa Crociere faranno senza dubbio al caso vostro. La selezione è fissata al primo marzo per via telematica. Per facilitare l’iter sarà gestita da LavoroTurismo, società che si occupa del reclutamento del personale nei settori di ristorazione e turismo.

Quali sono le posizioni aperte? Le 100 risorse cercate dalla compagnia riguardano:

animatori;

fotografi;

receptionist;

commis di cucina;

sommelier;

restaurant manager;

tecnici dell’intrattenimento (tecnici luci, tecnici del suono, programmatori tv).

Sono davvero molteplici, dunque, le figure professionali che il colosso del turismo sta cercando in tutta Italia. L’offerta di lavoro propone benefit e stipendi competitivi, ma anche opportunità di fare carriera e corsi di formazione professionale. Il tutto, contestualizzato all’interno di un ambiente internazionale dinamico ed estremamente stimolante.

Requisiti e candidatura

Ogni posizione necessita di speciali requisiti tipici della figura professionale richiesta. In generale, comunque, tutti i candidati per partecipare dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, buona conoscenza di lingua italiana e inglese e disponibilità al lavoro di squadra. È inoltre richiesta esperienza per la figura professionale scelta dal candidato, preferibilmente se ottenuta lavorando a bordo di navi da crociera. Per candidarsi alla selezione relativa alle assunzioni Costa Crociere sarà necessario registrarsi al sito online della società e inviare il proprio curriculum dopo aver scelto una delle posizioni aperte.

I candidati saranno selezionati in base al curriculum inviato. Successivamente dovranno partecipare a un colloquio telematico, superato il quale affronteranno un ultimo incontro in presenza con i responsabili delle risorse umane dell’azienda. Sono inoltre attivi anche quattro corsi di formazione grazie alla partnership con la Regione Sicilia e Global Service for Enterprises S.r.l:

Tour Expert;

Adult Animator;

Children and Teen Animator;

Entertainment Technician.

Tali corsi prevedono 300 ore di lezione e 90 di stage. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 marzo. I corsisti che completeranno la formazione potranno essere assunti a bordo delle navi della compagnia.