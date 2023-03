Assunzioni Comune di Genova, 3 concorsi in atto per assumere 36 persone a tempo indeterminato

Nuove assunzioni del Comune di Genova in vista, particolarmente interessanti viste le promesse contrattuali. Se sempre più persone fuggono dai concorsi pubblici per via dei contratti offerti, sempre a breve termine, e degli stipendi non commisurati allo sforzo, qualcosa sta cambiando nelle Pubbliche Amministrazioni che si trovano senza personale. O con personale sempre più avanti nell’età. Come tornare ad attirare interessati che rimangano e coprano le posizioni vacanti? Facile: offrendo condizioni lavorative migliori, al passo con i tempi e con la crisi economica. Se già l’Agenzia delle Entrate ha dato il buon esempio eliminando i tirocini, man mano spuntano nuovi concorsi pubblici con premesse lavorative più allettanti.

In questo scenario si inseriscono quindi le nuove assunzioni del Comune di Genova, in cerca di 36 nuove persone da assumere tramite 3 concorsi. Il contratto sarà a tempo indeterminato e pieno. Ecco cosa sapere per non farsi sfuggire questa ghiotta occasione.

Assunzioni del Comune di Genova, quali sono le posizioni aperte e i requisiti generali richiesti

Quali sono i ruoli ricercati per le assunzioni del Comune di Genova? Sono tutte figure estremamente tecniche così ripartite:

n. 30 Istruttori Servizi Amministrativi – Esperti Contabili – Categoria C – Posizione Economica C.1;

30 Istruttori Servizi Amministrativi – Esperti Contabili – Categoria C – Posizione Economica C.1; n. 3 Istruttori Servizi Tecnici – Periti Meccanici – Categoria C – Posizione Economica C.1.;

n. 3 Istruttori Servizi Tecnici – Periti Elettrotecnici / Elettronici – Categoria C – Posizione Economica C.1.

Parlando di requisiti, ogni ruolo avrà i suoi specifici che a breve andremo a snocciolare, ma in generale esistono requisiti generali per partecipare alle selezioni per le assunzioni al Comune di Genova:

possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nei bandi, con i relativi requisiti;

avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

godere dei pieni diritti civili e politici;

non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

per gli aspiranti di sesso maschile nati fino all’anno 1985, possedere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;

essere possesso delle credenziali di autenticazioni al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure possesso della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Requisiti specifici per gli Istruttori di Servizi Amministrativi – Esperti Contabili

Arrivando invece ai requisiti specifici richiesti agli Istruttori dei Servizi Amministrativi – Esperti Contabili per le assunzioni al Comune di Genova, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – o titolo equipollente: Analista Contabile e Operatore Commerciale;

Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”;

titolo superiore assorbente e precisamente: Diploma di laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze economiche (vecchio ordinamento);

Laurea specialistica (LS) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: 64/S Scienze dell’economia; 84/S Scienze economiche-aziendali;

Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004) – tra quelle appartenenti alle seguenti classi: L-18 Classe delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Classe delle lauree in scienze economiche;

Laurea magistrale (LM) – (D.M. n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi: LM-56 Classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia; LM-77 Classe delle lauree magistrali in scienze economiche-aziendali;

Laurea (L) – (D.M. n. 509/1999) – tra quelle appartenenti alle seguenti classi: 17 Scienze dell’economia e della Gestione Aziendale; 28 Scienze economiche.

Requisiti specifici per gli Istruttori Servizi Tecnici – Periti Meccanici

Sempre in tema di titoli di studio, questa volta richiesti per l’assunzione presso il Comune di Genova di 3 Istruttori Servizi Tecnici – Periti Meccanici, è previsto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di Perito Meccanico (Vecchio Ordinamento) oppure rilasciato da Istituti tecnici settore tecnologico ad indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” del nuovo ordinamento o, ancora, per il principio dell’assorbenza del titolo superiore, uno dei seguenti titoli di studio universitari:

Laurea triennale ex D. M. 270/2004, classi: L-9 ingegneria industriale;

M. 270/2004, classi: L-9 ingegneria industriale; Laurea triennale ex D.M. 509/99, classi: 10- Ingegneria industriale;

Diploma Universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una delle classi di laurea summenzionate;

Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, classi: LM 33 -Ingegneria Meccanica;

Laurea Specialistica ex D.M. 509/99, classi: 36/S ingegneria Meccanica;

Laurea “vecchio ordinamento” ante D.M. 509/99 in: Ingegneria Meccanica.

I requisiti specifici per Istruttori Servizi Tecnici – Periti Elettrotecnici/Elettronici

Concludiamo con i titoli di studio richiesti agli Istruttori Servizi Tecnici – Periti Elettrotecnici/Elettronici per poter concorrere alle assunzioni del Comune di Genova. Serve un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di perito industriale, indirizzo elettrotecnico – elettronico (vecchio ordinamento) oppure rilasciato da un istituto tecnico settore “tecnologico” indirizzo “elettronica ed elettrotecnica” ex D.P.R. 88/2010 (nuovo ordinamento) oppure, per il principio dell’assorbenza del titolo superiore, uno dei seguenti titoli di studio universitari:

Laurea triennale ex D.M. 270/2004, classi: L-8 Ingegneria dell’informazione, L-9 ingegneria industriale;

Laurea triennale ex D.M. 509/99, classi: 09- Ingegneria dell’informazione, 10- Ingegneria industriale;

Diploma Universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una delle classi di laurea summenzionate;

Laurea magistrale ex D.M. 270/2004, classi: LM 25-Ingegneria dell’automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica;

Laurea Specialistica ex D.M. 509/99, classi: 31/S ingegneria elettrica, 32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell’automazione;

Laurea “vecchio ordinamento” ante D.M. 509/99 in: Ingegneria elettrica; Ingegneria elettronica.

Le riserve dei volontari delle Forze Armate

Le assunzioni presso il Comune di Genova prevedono riserve per i volontari delle Forze Armate.

n. 9 posti nel concorso per istruttori servizi amministrativi – esperti contabili;

n. 1 posto nel concorso per istruttori servizi tecnici – periti meccanici;

n. 1 posto nel concorso per istruttori servizi tecnici – periti elettrotecnici – elettronici.

Come avverranno i 3 concorsi per l’assunzione al Comune di Genova

Sono così organizzate:

Come avverranno le procedure di selezione previste per i 3 concorsi per l’assunzione al Comune di Genova? Semplice: la procedura è sempre un po’ la stessa che si ripete nei concorsi pubblici. Chi amministra la selezione, in base al numero di candidature ricevute, deciderà se fare una preselezione per ognuno dei concorsi. I candidati scelti accederanno ai concorsi che prevedono una prova scritta e una prova orale.

Come partecipare ai concorsi per le assunzioni al Comune di Genova

Partecipare ai concorsi per le assunzioni del Comune di Genova è molto semplice. Occhio alle date: dovrete inviare la domanda di ammissione entro le ore 12.00 del 24 aprile 2023. La procedura può essere fatta solo per via telematica, collegandosi sul sito del Comune. Dovrete poi effettuare il pagamento di euro 10 (entro la data prima riportata) e possedere le credenziali SPID oppure la Carta di Identità Elettronica (CIE) per procedere con la compilazione del form. I bandi sono pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami n. 23 del 24-03-2023.