Assunzioni Club Med, 250 posti disponibili, ecco come candidarsi

Partite le selezioni del personale relative alla nuova stagione estiva ormai alle porte. Le assunzioni Club Med hanno lo scopo di integrare tra i propri lavoratori ben 250 nuove risorse. Quali sono i profili ricercati e i requisiti da soddisfare? Vediamo nel dettaglio cosa sapere in merito. Inoltre, scopriremo come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Club Med, si cercano 250 nuove risorse

Ricordate il tormentone all-inclusive? La formula che prevede il pacchetto completo è ormai una proposta commerciale sdoganata da tantissime aziende, ma tra i primi a proporla ai propri clienti fu proprio Club Méditerranée, ai più nota come Club Med. Parliamo di un’azienda francese fondata a Parigi nel 1950. Per quei pochi che ancora non la conoscessero, nonostante i numerosi spot televisivi, si tratta di una società che offre servizi per il turismo e opera in varie parti del mondo, con una spiccata propensione verso i luoghi più esotici del pianeta. Dal 2015 l’azienda è di proprietà del gruppo cinese Fosun International e vanta una nave da crociera e numerosi villaggi vacanze.

Per la precisione se ne contano nel mondo 65. Tre di questi sono presenti in Italia (a Cefalù, Scoglitti e Sestriere). Un quarto era presente a Caprera, ma è stato chiuso per ristrutturazione nel 2006 e non è prevista ad oggi una nuova riapertura.

Con le nuove assunzioni, Club Med intende inserire personale nei propri villaggi turisti non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo, come Spagna, Portogallo e Grecia. Per la precisione, delle 250 figure professionali che saranno coinvolte, il 40% sarà inserito sulla nave crociera e nei pressi dei resort presenti nelle località di mare. Il restante 60% verrà assunto nelle catene alberghiere site nei luoghi di montagna. Ecco tutti i settori che l’azienda intende coprire con la nuova ricerca del personale:

aree accoglienza;

aree ristorazione;

assistenza all’infanzia;

intrattenimento;

vendite e funzioni di supporto;

servizi sportivi e di benessere.

Requisiti, profili richiesti e come presentare domanda

Le grandi società che operano nel mondo del turismo stanno aprendo le porte a nuovo personale. Quello di Club Med non è certo l’unica offerta lavorativa del momento. Vi segnaliamo, infatti, anche la proposta lanciata da MagicLand, la quale sta cercando personale per il suo parco giochi in vista dell’estate. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono le figure professionali che l’azienda sta cercando:

commis;

demi-chef di partita;

capi partita;

pasticceri;

personale di catering multi-specializzato;

barman e addetti alla vendita di vini e liquori;

disk jokey;

tecnici del suono;

tecnici delle luci;

istruttori di vela;

bagnini;

istruttori di sci nautico;

istruttori di fitness;

assistenti all’infanzia;

educatori di bambini;

infermieri puericultori;

spa medici;

estetisti;

massaggiatori.

Coloro che entreranno a far parte della sezione arte e spettacolo, potranno usufruire dei corsi di formazione che l’azienda mette a disposizione di tali dipendenti grazie alla personale Accademia Artistica. Le assunzioni Club Med sono comunque rivolte sia a laureati che diplomati e per conoscere nel dettaglio tutte le posizioni aperte, le location lavorative e i requisiti specifici, vi invitiamo a consultare il portale ufficiale della società. Dal sito sarà anche possibile inoltrare la propria candidatura cliccando sull’apposito tasto di invio.