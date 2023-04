Assunzioni Clementoni, si cercano 150 operai, ecco dove

Che belli i jingle della nostra infanzia: chi non ricorda la pubblicità “clem clem”? Le nuove assunzioni Clementoni potrebbero rinfrescare la memoria dei meno nostalgici, ma soprattutto fare gola a chi sta cercando lavoro. Parliamo di una delle più importanti aziende del nostro paese nel settore dei giochi, la quale è a caccia di 150 operai. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e come candidarsi.

Assunzioni Clementoni, 150 operai richiesti

Clementoni è una società italiana nata nel 1963 a Recanati. Si occupa della produzione di giocattoli e giochi da tavolo (famosissimo il suo Sapientino) con una spiccata propensione verso i giochi educativi. Emblematico in questo senso il motto del suo fondatore Mario Clementoni: “Il gioco è una cosa seria. Non bisognerebbe mai smettere di giocare, specialmente quando si diventa grandi”. E come dargli torto? Sociologi e psicologi ci hanno infatti da tempo spiegato che è proprio attraverso il gioco che il bambino scopre il mondo e apprende le dinamiche della vita. Ma probabilmente, questo processo cognitivo non riguarda solo i bambini, visto che costantemente anche gli adulti si dedicano ad esperienze ludiche che non offrono soltanto ore spensierate, ma permettono anche al cervello di liberare sostanze chimiche le quali migliorano la nostra salute psicofisica.

Chi è in cerca di lavoro però sarà concentrato soprattutto sulle offerte lavorative che l’azienda sta proponendo. A tal proposito segnaliamo anche le tante posizioni aperte da Pirelli, altro colosso nostrano. Tornando alle assunzioni Clementoni, vediamo quali sono le figure richieste. L’azienda, oggi società per azioni, sta cercando 150 operai generici anche senza esperienza. Le risorse in questione saranno inserite nei reparti di produzione e nei magazzini. Le mansioni saranno quindi quelle di lavorare con le macchine industriali dell’azienda, per quanto riguarda coloro che saranno inseriti nei reparti di produzione. Per chi invece andrà in magazzino, le mansioni saranno quelle di smistamento e posizionamento dei prodotti da distribuire.

Requisiti e come candidarsi

Come anticipato, i 150 operai richiesti dalle nuove assunzioni Clementoni non necessitano di esperienza pregressa. I candidati devono invece essere in possesso dei seguenti requisiti:

maggiore età;

buona manualità;

precisione;

disponibilità a lavorare su 3 turni;

automunito;

motivazione e voglia di conoscere nuove attività.

L’azienda offre un contratto a tempo determinato full time in prova con possibilità di proroga, oltre che la formazione professionale relativa al ruolo ricoperto. È compresa anche la mensa aziendale. La sede di lavoro è a Recanati. Ma come fare per candidarsi? Per presentare domanda basta collegarsi al portale ufficiale della società e cliccare sulla voce “Candidati per questo annuncio” che compare a fine pagina. A questo punto sarà possibile compilare il form online e caricare il curriculum nel database.