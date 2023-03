Assunzioni Carrefour, tante posizioni aperte, come candidarsi?

A dispetto delle diverse chiusure dei propri punti vendita, le assunzioni Carrefour continuano. L’azienda sta rispondendo al momento difficile cercando nuovo personale al fine di superare brillantemente questa fase delicata. Quali sono le posizioni aperte e come presentare domanda. Scopriamolo insieme.

Assunzioni Carrefour, nuova ricerca del personale

Nuovi posti di lavoro nei supermercati e in sede per la nota catena facente parte del GDO. Si tratta quindi di assunzioni rivolte sia ad addetti alla cassa e agli scaffali, che a impiegati. Attualmente, son molteplici i colossi del settore in cerca di personale, tra questi segnaliamo le assunzioni Coop. Tornando a Carrefour, l’azienda francese ha aperto in patria nel lontano 1959, diventando in breve tempo un vero e proprio colosso del settore. Oggi infatti il Gruppo è proprietario di una delle maggiori catene di supermercati, la prima per vendite e reddito in Europa. È attualmente presente in 30 paesi nel mondo e, solo in Italia, conta circa 1450 punti vendita. I suoi collaboratori arrivano alle 15 mila unità e tra i suoi marchi figurano Carrefour Market, Carrefour Express e Docks market.

La proposta lavorativa del Gruppo è estremamente varia, e comprende contratti sia a tempo determinato che indeterminato, a seconda del ruolo. Si ricercano, inoltre, diplomati, laureandi e neolaureati anche senza esperienza. Per questi ultimi sono previsti tirocini formativi comprensivi di rimborso spese e buoni pasto. Vediamo nel dettaglio quali sono le posizioni attualmente aperte e consultabili sul portale alla sezione Lavora con Noi:

Capi reparto in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Sardegna;

Specialisti di reparto in Lombardia, Piemonte;

Addetto cassa a Milano;

Sono inoltre aperti a Milano corsi di formazione per giovani senza esperienza attraverso l’Accademia dei freschi, lavoro per giovani.

Altre posizioni aperte e come candidarsi

Sono davvero numerose le figure richieste dalle nuove assunzioni Carrefour. Segnaliamo infatti anche le seguenti offerte per la sede centrale di Milano:

IT Service Manager – Supply Chain;

Stage Approvvigionamento – Supply Chain;

Stage Asset & Property Assistant;

Stage Business Controlling;

Stage Category Buyer;

Stage Lead Digital & Analytics Insights.

La ricerca del personale da parte del gruppo è un’attività costante che comprende numerosi figure professionali. Vi consigliamo quindi di controllare periodicamente la pagina recruiting dell’azienda per scoprire nuovi annunci nei prossimi giorni. Carrefour è in costante ricerca di buyer, visual merchandiser, controller, legali, responsabili logistici, specialisti qualità, responsabili comunicazione, addetti risorse umane, esperti IT, commerciali, capi settore, repartisti, addetti vendite, hostess di cassa e store manager e da impiegare nelle seguenti aree:

Acquisti;

Amministrazione, Finanza, Controllo;

Assicurazione Qualità;

Legale;

Logistica;

Marketing;

Risorse Umane;

Sistemi Informativi;

Tecnica e Patrimonio;

Vendite.

Ma come candidarsi? Per farlo basta visitare il portale dell’azienda, compilare il form online e caricare il proprio curriculum.