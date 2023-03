Assunzioni Danone, diverse figure ricercate, ecco come candidarsi

Il settore alimentare è sempre in crescita e difficilmente conosce crisi. Lo sanno bene coloro che vogliono sfruttare le assunzioni Danone per ottenere un posto di lavoro. Del resto, parliamo di una delle più importanti aziende europee. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare domanda.

Assunzioni Danone, figure professionali ricercate

Nata come piccola fabbrica di yogurt nel 1919 a Barcellona, in seguito si è trasformata in una vera e propria multinazionale dopo il trasferimento del suo fondatore Isaac Carasso a Parigi, in Francia. Oggi l’azienda è attiva in oltre 120 paesi, conta 191 stabilimenti produttivi e oltre 100mila dipendenti a livello globale. È anche quotata all’Euronext e alla Borsa Italiana. Nel nostro paese controlla i seguenti marchi: Prodotti Lattieri Freschi, Nutrizione Infantile, Mellin SpA, Nutrizione Clinica, Nutricia SpA, e vanta circa 300 collaboratori. Piccola curiosità, il nome deriva dal diminutivo che il fondatore Caraso dava a suo figlio Daniel.

Ma torniamo alle assunzioni Danone e vediamo quali sono le figure professionali ricercate dall’azienda francese.

Data analyst & crm trainee;

Key account pharma and specilized stores;

Master data trainee;

Regulatory trainee;

Sales solutions excellence trainee;

Sales trainee – pharma & out of home channels.

In realtà, la multinazionale operasia per professionisti con consolidata esperienza, che per giovani senza formazione. A tal proposito sono infatti previsti degli stage nei quali i lavoratori saranno introdotti verso le future mansioni che effettueranno nell’azienda. Ecco invece l’elenco delle figure ricercate in questo momento:

Le risorse sono ricercate per l’inserimento nella sede di Milano, in Via Carlo Farini, 41.

Come presentare la propria candidatura

Lavorare con aziende di questo calibro è senza dubbio un’occasione che i potenziali candidati non vorranno lasciarsi scappare.

A proposito di grandi aziende che attualmente stanno cercando, segnaliamo anche le offerte di l avoro con Carrefour , il grande marchio che opera nel settore supermercati e che sta cercando diverse figure professionali da inserire nei propri punti vendita. Tornado invece alle assunzioni Danone, vediamo come fare per presentare la propria candidatura.

Innanzitutto è necessario collegarsi al portale online ufficiale dell’azienda. Da qui sarà possibile scorrere tutte le posizioni attualmente aperte attraverso la sezione Lavora con noi. Prima di caricare il proprio curriculum nel database è necessario registrarsi al sito. Una volta completata la registrazione si potrà procedere alle modifiche e all’approfondimento del proprio profilo. Gli utenti potranno candidarsi anche per successive proposte dell’azienda, la quale aggiorna la pagina costantemente ed è sempre in cerca di nuovo personale. Per restringere il campo delle ricerche lavorative inerenti il nostro paese, vi ricordiamo di inserire sempre la key Italy.