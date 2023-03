Assunzioni BizAway, offerte di lavoro per 150 nuove risorse, come candidarsi?

Proposte di lavoro per l’Italia e l’estero, le assunzioni BizAway sono aperte per ben 150 nuove risorse. Un’occasione importante offerta dalla nota agenzia di viaggi aziendali. Ecco quali sono le figure richieste e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni BizAway, si cercano 150 risorse

Non sono molte le aziende che possono permettersi una così massiccia introduzione di nuovo personale. Non è la prima volta, però, che le società stanno registrando importanti crescite e mirano ad espandere ulteriormente il proprio fatturato. A tal proposito, segnaliamo le tante nuove assunzioni che la Coop sta operando su tutto il territorio nazionale, proprio in risposta della sua nuova crescita. Tornado alle nuove assunzioni BizAway, stiamo parlando di una società che opera non solo nel settore dei viaggi di lavoro, ma che sfrutta anche tutte le nuove tecnologie per offrire ai suoi clienti le opportunità più avanzate e performanti.

Le nuove assunzioni sono aperte soprattutto per le sedi di Spilimbergo (dove l’azienda nasce nel 2015) e Milano, ma non mancano posizioni anche negli uffici presenti in Spagna e Albania. Il piano di espansione dell’azienda fa seguito agli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, con una crescita media annua che si attesta intorno al 300% dal 2020 ad oggi. Non sono inoltre mancati gli investimenti importanti ottenuti, cosa che le hanno permesso di aprire anche un nuovo ufficio commerciale a Dubai. Insomma, parliamo di una società che sin grande crescita. Ne sono prova gli importanti finanziamenti ottenuti negli ultimi anni, con valori economici che spaziano dai 2 ai 10 milioni di euro.

Quali sono le figure richieste e come fare domanda?

Oggi tra i suoi clienti ci sono grandi realtà come Telepass, Satispay, Perrigo, Engel & Volkers, BDO Italia e tante altre ancora.

Le assunzioni BizAway sono rivolte a professionisti del settore, per lo più team Product & Sales e Service & Operation, ma non mancano anche esperti di finanza ed economia. Insomma, tra le 100 figure professionali richieste, c’è una vasta gamma di professioni da coprire. Vediamole nel dettaglio, ecco l’elenco delle risorse che l’azienda sta cercando:

T Specialist;

DevOps Engineer;

Backend Engineer & Team Lead;

Backend Engineer;

Frontend Engineer;

Junior Customer Success Executive;

Finance & Reporting Specialist;

Finance Accounting Specialist.

Ma come presentare la propria candidatura? Per farlo basta visitare la pagina ufficiale del gruppo riservata al reclutamento di nuovo personale. Navigando sul portale sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte (che vi abbiamo appena elencato) e selezionare una di essere per la propria candidatura. Dopo aver scelto il ruolo professionale di propria competenza, sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum nel database del sito.