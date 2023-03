Assunzioni Bip, si cercano ben 1300 nuove risorse

Avviata una vera e propria maxi campagna di reclutamento per una importante azienda italiana. Stiamo parlando delle assunzioni Bip (Business Integration Partners). Ilgruppo sta reclutando ben 1300 collaboratori da inserire durante l’anno nelle proprie sedi sparse sul territorio italiano. Vediamo quali sono le figure professionali ricercate e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Bip, maxi campagna di reclutamento

Proprio quest’anno l’azienda festeggia i 20 anni di storia, essendo nata a Milano nel 2003. La società si occupa di consulenza e, oltre a offrire servizio nel nostro paese, è anche attiva a livello europeo. Le filiali estere sono presenti in Spagna, Svizzera, USA, Regno Unito, Emirati Arabi e altri paesi ancora. Sul territorio italiano, invece, ha sedi a Roma, Padova, Mogliano Veneto, Bologna e Palermo, mentre il quartier generale è a Milano. L’azienda ricopre svariati campi nel suo lavoro di consulenza, come ad esempio:

Industria, Energia & Utilities;

Finanza;

Pubblica Amministrazione;

Retail;

Telco;

Marketing;

Risorse Umane.

Attualmente conta ben 4500 collaboratori, e le figure professionali che compongono la sua squadra sono davvero molteplici. Tra queste ci sono designer, creativi, change manager, advisor, esperti informatici e digitali, psicologi e ingegneri. Se siete in cerca di lavoro, quindi, le assunzioni Bip sono un’ottima opportunità per diversi professionisti. A tal proposito, ricordiamo che sono aperte le selezioni per lavorare nei beni culturali con il ruolo di archivisti. Ma torniamo a parlare dell’offerta lavorativa proposta da Bip e scopriamo qualche dettaglio in più.

Posizioni aperte e candidatura

Il nuovo piano di assunzioni Bip ricopre l’intera area del mondo del business. Parliamo quindi di Consulting, CyberSec, xTech, SIM & Innovation Evangelism, Customer Platforms e altro ancora.

consulenti;

ingegneri;

project manager;

IT project manager;

analisti cybersecurity junior;

analisti xTech;

data specialist;

business manager senior;

project manager office;

analisti funzionali;

analisti finanziari;

ingegneri DevOps;

IT suppor.

Sul sito web è possibile scoprire quali son Ole posizioni aperte attualmente. Gli annunci in questione sono circa 400, ma il piano di assunzioni dell’azienda prevede un ingresso totale di ben 1300 risorse. Ecco quali sono le figure ricercate al momento:

Oltre a professionisti del settore, l’azienda sta cercando anche giovani neolaureati alla prima esperienza. Bip infatti mette a disposizione dei talenti in questione i propri corsi di formazione. Questo dunque il quadro generale relativo alle assunzioni Bip. Ma come presentare la propria candidatura? Semplicissimo, basta collegarsi al sito già citato cliccare sulla voce Lavora con Noi. Sarà a questo punto possibile scorgere le posizioni aperte, cliccare quella di proprio interesse e inoltrare il curriculum nel database.