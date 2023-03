Assunzioni archivisti nei beni culturali in diverse città d’Italia

Occasione ghiotta per chi sogna assunzioni da archivisti. C’è ancora poco tempo per presentare domanda nei beni culturali, grazie alla ricerca di nuove risorse avviata da Ales, Arte Lavoro e Servizi S.p.A. Vediamo quali sono i requisiti da soddisfare e come candidarsi.

Assunzioni archivisti, ecco in quali città

Ales è in cerca di personal da inserire nel settore dei beni culturali. La società in house del Ministero della Cultura sta selezionando archivisti per le sedi delle seguenti città:

Frosinone;

Potenza;

Novara;

Campobasso;

Ancona.

Le posizioni saranno occupate presso la Direzione Generale all’interno del Ministero, la Soprintendenza e l’Istituto Autonomo. Ecco le mansioni che le nuove risorse dovranno svolgere:

ordinare, valorizzare e conservare i documenti dell’archivio;

ordinare il materiale documentario e gestire i beni archivisti;

curare la comunicazione esterna.

La società Ales svolge attività di supporto alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano da oltre 20 anni. Inoltre, si occupa della gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti di tutela. Al momento le assunzioni per archivisti prevedono un contratto di lavoro a tempo determinato, ma è presente la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Si tratta quindi di un’occasione da cogliere al volo per tutti coloro che sono in cerca di lavoro. A tal proposito, segnaliamo anche altre opportunità concorsuali in arrivo, come ad esempio quella proposta dall’Agenzia delle Entrate, la quale prevede addirittura l’assunzione di 11 mila dipendenti.

Requisiti e come presentare domanda

Quali sono i requisiti che i candidato deve possedere per aspirare a un ruolo di archivista presso i beni culturali? Eccoli elencati:

esperienza lavorativa comprovata di 24 mesi (anche non consecutivi) come archivista all’interno di archivi o biblioteche;

laurea specialistica o laurea magistrale o diplomi di laurea in archivistica e biblioteconomia, insieme diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello relativi a materie attinenti al patrimonio culturale. Sono altresì considerati come equipollenti i titoli di diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della Cultura istituite presso gli archivi di Stato.

Per quanto riguarda invece la candidatura, per presentare domanda è necessario collegarsi alla pagina ufficiale di Ales, selezionare il ruolo di archivista e cliccare sul tasto Candidati. La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 26 marzo 2023. Se siete interessati alle assunzioni di archivisti, avete quindi solo pochi giorni per presentare la vostra candidatura.