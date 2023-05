Assunzioni in banca con Crédit Agricole: nuove offerte lavoro a maggio

Nuove assunzioni in banca con Crédit Agricole. Arrivano delle offerte di lavoro per chi desidera trovare un impiego in banca. Negli ultimi mesi gli istituti bancari che stanno cercando personale sono sempre di più. La ricerca è spesso rivolta a giovani laureati o diplomati che sognano una carriera in questo settore sempre molto attraente, soprattutto per chi esce da studi economici. Rispetto ad altri ambiti, che spesso puntano a candidati già con esperienza alle spalle, molte banche assumono anche giovani senza esperienza da formare come consulenti finanziari o in altri settori. Lavori che, oltretutto, permettono una certa flessibilità. Vediamo di seguito quali sono le nuove opportunità di lavoro da parte di Crédit Agricole, che sta cercando candidati in varie zone d’Italia.

Assunzioni in banca con Crédit Agricole, si cercano consulenti finanziari

Il noto istituto di credito sta cercando personale per assunzioni in sede presso gli uffici di Parma e presso le filiali in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna etc.

Le offerte di lavoro prevedono dei contratti a tempo determinato, indeterminato e tirocini.Crédit Agricole sta cercando deia Reggio Emilia, Modena, Torino, Asti, Alessandria, Vercelli e Lecco. La ricerca è rivolta a laureati con esperienza di almeno 3 anni in alcuni ruoli come Responsabile di filiale con portafoglio Premium, conoscenza del territorio di riferimento, attitudini commerciali e capacità di sviluppare la nuova clientela. Tra irichiesti, ma non obbligatori, c’è anche l’iscrizione all’albo unico nazionale dei Consulenti Finanziari.Un’altra figura ricercata dalla nota banca è quella diLe sedi sono Pisa, Piacenza, La Spezia, Milano, Monza – Brianza, Varese, Cremona, Savona, Valtellina, Udine, Pavia, Parma e Imperia.

Per candidarsi è necessario possedere una laurea nel settore umanistico ed economico o giuridico con conoscenza dell’inglese B1 e/o Francese B1. Si richiedono anche delle competenze tecniche, come la conoscenza di alcuni prodotti di base tipo assicurazioni, mutui, prestiti e formazione già sostenuta presso altre banche. Per la stessa posizione si cercano anche risorse appartenenti alle categorie protette per altre sedi.

Altre figure da assumere

La banca sta cercando anche altre figure da assumere tra cui Junior Security Governance a Parma e Milano, dove sono aperte anche le posizioni per anche Cyber Security, Data Management e Canali Digitali. Solo su Parma sono aperte le selezioni per Junior Service Designer, Junior STEM Analyst e Junior IT Specialist. I candidati ideali sono laureati in materie economiche o giuridiche o tecnologiche. Sono disponibili anche dei tirocini per HR Specialist Junior, Junior Credit Analyst e Marketing Specialist Junior sempre a Parma.

Gli interessati che vogliono candidarsi possono farlo collegandosi alla pagina Credite Agricole lavora con noi. In seguito è previsto un primo screening delle candidature. Gli idonei saranno contattati per eseguire dei test online di carattere logico-attitudinale, a cui seguiranno un colloquio telefonico e altri colloqui in sede per capire la capacità del candidato. Se pensate che possa essere il lavoro per voi cosa aspettate?