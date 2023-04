Assunzioni Autostrade per l’Italia, ecco le posizioni aperte a maggio

Il 2023 è iniziato bene per chi vuole trovare lavoro o cambiarlo. Sono sempre di più le aziende pubbliche e private che stanno cercando personale da assumere, segno che il mercato si è ripreso abbastanza dopo il periodo covid e si punta sempre di più alla forza lavoro. Se sognate di lavorare per Autostrade per l’Italia, è bene sapere che la società che costruisce e gestisce autostrade, sta cercando personale per assunzioni. Ognuno di noi viaggerà almeno una volta all’anno in autostrada ma quante volte ci siamo chiesti come sarebbe lavorare per Aspi. In questo momento, la società seleziona personale da assumere presso varie sedi in tutta Italia. In particolare le offerte lavoro riguardano Toscana, Lombardia, Marche e Lazio. Ma quali sono le posizioni aperte e come inviare la candidatura per queste assunzioni?

Assunzioni Autostrade per l’Italia, le nuove offerte di lavoro a maggio

Le nuove offerte lavoro di Autostrade per l’Italia riguardano un addetto amministrativo controllo progetti con sede di lavoro a Firenze.

Per potersi candidare è necessario possedere un diploma o una laurea triennale in Economia o equivalenti, una buona conoscenza dei sistemi Windows ed Excel e del sistema Sap.Su Roma, invece, Autostrade per l’Italia sta cercando unIn questo caso la candidatura è rivolta a laureati in economia o ingegneria gestionale con 7-10 anni di esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese.Sempre su Roma, si stanno cercando. In questo caso si cercano laureati in Scienze Politiche e Giurisprudenza con esperienza in ruoli simili di almeno 10 anni. Si richiedono anche esperienze nelle pubbliche relazioni o in ambito regolatorio. In più è richiesta anche la conoscenza della lingua inglese e del codice appalti.

L’azienda cerca anche un tecnico intervento specialistico in impianti del settore infrastrutture su Ancona. La ricerca è rivolta a laureati in ingegneria Elettronica/Elettrotecnica/Elettrica/Telecomunicazioni/Informatica/Automazione con almeno 1 o 2 anni di esperienza in progettazione e manutenzione. Si richiede anche la conoscenza di sistemi di telecomunicazioni, sistemi telefonici e meccanismi di switching e routing.

Infine, sono aperte le selezioni anche per un coordinatore sorveglianza infrastrutture a Novate Milanese. A potersi candidare sono laureati in Ingegneria Civile o similari che abbiano almeno 4 o 5 anni di esperienza. E hanno conoscenze riferite a ponti, viadotti, gallerie e strutture metalliche.

Come candidarsi

Per quanto riguarda le candidature, gli interessati possono inviare la domanda collegandosi alla pagina Autostrade per l’Italia lavora con noi. I candidati idonei saranno contattati per un primo colloquio a cui seguirà un assessment e un colloquio tecnico. Cosa aspettate ad inviare la domanda?