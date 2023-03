Assunzioni ATM, si cercano addetti per controllo e assistenza passeggeri

Nuove opportunità di lavoro a Milano grazie alle assunzioni ATM, la nota società di trasporti pubblici del capoluogo lombardo. L’azienda sta cercando personale per addetti al controllo e all’assistenza passeggeri. Come presentare la propria candidatura? Scopriamolo insieme.

Assunzioni ATM, posizioni aperte

ATM Spa è un’azienda controllata interamente dal comune di Milano. Si occupa della gestione della rete di trasporto milanese attraverso 5 linee di metropolitana, 19 linee tranviarie, 134 linee di autobus e 4 filoviarie. È stata fondata nel 1931, ma dal 2006 è la Capogruppo del Gruppo Azienda Trasporti Milanesi e oggi conta circa 10 mila dipendenti. Oltre al capoluogo lombardo, offre servizi anche nelle Province di Monza e Brianza, fino a raggiungere alcuni comuni in provincia di Bergamo e di Lecco in collaborazione con la società NET Nord Est Trasporti. L’obiettivo dell’azienda è quello di migliorare il servizio e al fine di potenziare la Direzione Esercizio Linee M1, M2 e M3, ATM.

Per tale scopo si cerca nuovo personale inquadrato come operatore di stazione full time con contratto a tempo indeterminato.

aprire e chiudere le stazioni;

presenziare i posti di sorveglianza e i magazzini delle stazioni;

sorvegliare gli impianti di stazione e, all’occorrenza, effettuare interventi atti al ripristino degli stessi;

assistere e informare l’utenza;

controllare i viaggiatori e il relativo titolo di viaggio.

Requisiti richiesti e come presentare domanda

Lesi occuperanno del controllo e dell’assistenza dei passeggeri, oltre che della gestione di eventuali anomalie operative. Nello specifico, gli addetti dovranno:

Sono giorni positivi per chi cerca lavoro a Milano, soprattutto dopo la classifica relativa agli stipendi che vede la città meneghina offrire in media quelli più alti d’Italia.

diploma di scuola media superiore;

patente di categoria B;

disponibilità ad operare su turni, compresi notturni e festivi;

buone capacità di comunicazione e orientamento all’utenza;

capacità di gestire stress e situazioni di emergenza;

pregressa esperienza in posizioni di front line a contatto diretto con il cliente;

conoscenza della lingua inglese.

Ma concentriamoci sulle assunzioni ATM e vediamo quali sono irichiesti dall’azienda per coloro che vogliono candidarsi come addetti al controllo e assistenza dei passeggeri:

In conclusione, vediamo quali sono invece gli step relativi alla propria candidatura. Per presentare domanda per le assunzioni ATM è sufficiente recarsi sulla pagina ufficiale dell’azienda, cliccare sulla voce Operatori di stazione full time e poi sul pulsante Invia cv. A questo punto sarà possibile compilare il form online per inserire tutti i propri dati personali e caricare il proprio curriculum nel database.