Assunzioni AstraZeneca, 3000 posizioni aperte in tutta Italia, ecco come candidarsi

Un nuovo maxi reclutamento di personale da parte di una grande azienda. Stiamo parlando delle assunzioni AstraZeneca aperte in tutta Italia. Il colosso del settore farmaceutico ha infatti avviato una nuova selezione del personale finalizzata all’inserimento di ben 3000 nuove risorse. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare l propria candidatura.

3000 posizioni aperte

Quando si parla di assunzioni di questo tipo, allora tutti i professionisti del settore sono senza dubbio interessati, soprattutto se l’azienda in questione è un vero e proprio colosso. La casa farmaceutica è salita alla ribalta durante il periodo Covid, divenendo famosa anche a coloro che non sono esperti del settore. Chi non ricorda la campagna vaccinale che ha visto coinvolto tutto il pianeta durante i vari lockdown? Per chi ancora non conoscesse la società in questione, allora ecco alcuni cenni: si tratta di un’azienda globale biofarmaceutica britannica, con sede principale a Cambridge, nel Regno Unito. Oltre alla ricerca scientifica, si occupa della produzione e distribuzione di farmaci etici su scala globale.

Oggi opera in oltre 100 paesi e conta già circa 70 mila dipendenti nel mondo.

In Italia è presente con molteplici sedi sparse per tutto lo stivale, mentre il suo quartier generale è a Basiglio, in provincia di Milano. I collaboratori nel nostro paese sono circa 800, di cui 250 solo nella sede centrale milanese. Il progetto dell’azienda è quello di avviare un nuovo piano di sviluppo che nel giro di 3 anni porterà all’assunzione di ben 3000 nuove risorse. Il reclutamento del personale è finalizzato all’inserimento di professionisti del settore, ma le porte sono aperte anche a giovani senza esperienza per i quali è previsto uno stage formativo. Si tratta di percorsi formativi aperti per studenti, laureati e laureandi da inserire nelle seguenti aree:

Scientifiche

Allevamento Animali;

Sviluppo Clinico;

Safety, Health and Environmental Science;

Affari Medici;

Regulatory;

Settore Scientifico;

MedImmune (Ricerca e Sviluppo).

Business

Amministrazione;

Ingegneria;

Legale;

Sales Force Effectiveness;

Business Development;

Finanza;

Produzione;

Procurement;

Generic Management;

Information Services;

Formazione;

Affari Societari;

Facilities Management;

Project, Change, Business Improvement e Strategy Management;

Risorse Umane;

Qualità;

Vendite;

Commercial Non-Sales;

Contracting.

Le posizioni aperte

Ma veniamo a quelle che sono le posizioni attualmente aperte. A tal proposito, prima di vedere quali sono le figure professionali ricercate da AstraZeneca, vi segnaliamo anche un’altra importante occasione lavorativa, quella relativa al reclutamento di ANAS, il quale prevede l’inserimento di 3000 nuove risorse. Tornado alle assunzioni AstraZeneca, ecco le posizioni aperte:

Informatori scientifici : Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Roma, Basiglio (Milano), Milano. I candidati devono essere in possesso di laurea in Informazione Scientifica sul farmaco (preferenziale) o laurea specialistica in ambito scientifico (es. biologia, biotecnologie, CTF etc.). Richiesta esperienza pregressa di 2 anni;

: Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Roma, Basiglio (Milano), Milano. I candidati devono essere in possesso di laurea in Informazione Scientifica sul farmaco (preferenziale) o laurea specialistica in ambito scientifico (es. biologia, biotecnologie, CTF etc.). Richiesta esperienza pregressa di 2 anni; Therapeutic Area Lead : Milano. Richiesta laureati in medicina, con dottorato di ricerca e con una solida esperienza in aziende farmaceutiche. Il candidato deve inoltre essere in possesso di conoscenze scientifiche in oncologia medica;

: Milano. Richiesta laureati in medicina, con dottorato di ricerca e con una solida esperienza in aziende farmaceutiche. Il candidato deve inoltre essere in possesso di conoscenze scientifiche in oncologia medica; Medical Science Liaison Cardiovascular : Basiglio (Milano). Possesso di laurea scientifica e conoscenze su ricerca di base e farmaci (sviluppo, scoperta).

: Basiglio (Milano). Possesso di laurea scientifica e conoscenze su ricerca di base e farmaci (sviluppo, scoperta). Clinical Research Associate: Milano. Laurea in ambito scientifico con esperienza come CRA in un’azienda farmaceutica. Inoltre, il candidato deve essere in possesso di ottima conoscenza delle linee guida internazionali ICH-GCP.

Assunzioni AstraZeneca, come candidarsi?

Per prendere visione di queste e delle future posizioni aperte dal colosso farmaceutico bisogna collegarsi alla piattaforma ufficiale dell’azienda. Da qui sarà anche possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione. È inoltre possibile rispondere agli annunci consultando la pagina LinkedIn dell’azienda. L’iter di selezione comprende la valutazione delle domande pervenute. Lo step successivo prevede interviste, presentazioni o prove individuali o di gruppo. Per i candidati al ruolo di Graduate Program e per altre posizioni simili sono inoltre previste delle sessioni di assessment.