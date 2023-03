Assunzioni per assistenti di volo con Crewlink, arrivano le offerte di lavoro per chi ama viaggiare

Per chi ama viaggiare uno dei lavori più belli che molti sognano di fare è proprio l’assistente di volo. Si guadagna abbastanza bene, si passa più della metà della propria vita tra un paese e l’altro e a contatto con persone di differenti culture ed etnie. Non di rado, infatti, molti giovani scelgono proprio di fare l’assistente di volo, soprattutto se non hanno tra i progetti quello di crearsi una famiglia. Quindi, se non disdegnate l’idea a diventare hostess o steward non potete perdervi le ultime assunzioni di Crewlink, società specializzata nella selezione, formazione e assunzione di Assistenti di volo, che collabora con molte compagnie aeree famose, tra cui Ryanair.

Assunzioni Crewlink, ecco le ultime offerte lavoro

Negli ultimi giorni, la società ha aperto delle nuove posizioni di lavoro in vista della stagione estiva. Infatti, le compagnie aeree hanno bisogno di nuova forza lavoro per evitare il caos voli che si è già verificato lo scorso anno.

Molti vettori avevano annunciato l’intenzione ad assumere nuovo personale, dopo che durante la pandemia erano andati in scena i licenziamenti di massa. Ma i disagi verificatesi i mesi scorsi – una vera e propria estate di cancellazioni e bagagli persi – hanno portato i vettori a dover assumere in fretta e furia nuovi dipendenti. Crewlink promette anche un interessante percorso di formazione e carriera.

Per assumere le nuove leve, sono previsti dei recruitment days, ossia delle giornate di selezione che si possono svolgere sia online che in presenza. I candidati sono chiamati a svolgere dei test e dei colloqui e quelli più idonei saranno chiamati a lavorare a bordo degli aerei, non senza aver prima seguito un corso di formazione.

il 31 marzo a Roma,

il 5 aprile a Pescara

il 6 aprile Bergamo e a Bologna

il giorno 11 aprile a Bari

il 12 aprile a Palermo

il 13 aprile a Pisa

il 14 aprile a Catania.

Requisiti richiesti

Alcuni delle giornate di reclutamento si sono già svolte mentre altre sono in programma nei prossimi giorni.

Ovviamente, si tratta di un elenco che è in continuo aggiornamento, per cui altre date previste ad aprile per le assunzioni Crewklink saranno poi confermate. I candidati, una volta che hanno partecipato alle selezioni e saranno considerati idonei, avranno a disposizione alcuni vantaggi tra cui: un compenso giornaliero durante la formazione, flessibilità con 5 giorni di lavoro e 3 di riposo, corso di formazione gratuito, tariffe di viaggio scontate, ottime opportunità di carriera.

Per potersi candidare è necessario possedere il passaporto europeo / britannico, avere un’altezza compresa tra 157 cm e 188 cm, ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni. Ma anche personalità amichevole e passione per i viaggi.

I candidati che vogliono inviare la domanda per queste posizioni di lavoro possono farlo collegandosi alla pagina lavora con noi di Crewlink. Se tra i vostri progetti c’è anche quello di dedicarvi ad una carriere nel settore aereo, queste offerte lavoro fanno per voi.