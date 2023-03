Assunzioni Anas con contratto a tempo indeterminato, requisiti e domanda

Nuove opportunità di lavoro grazie alle assunzioni Anas. Si cercano tre risorse da inserire nella sede di Roma, in via Labicana, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo quali sono nel dettaglio le figure professionali richieste, quali requisiti soddisfare e come presentare domanda.

Assunzioni Anas a tempo indeterminato

Oggi come oggi, avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato è qualcosa di particolarmente ambito. Proprio in questi giorni, anche in Parlamento si è dibattuto molto sulla precarietà del lavoro con il primo faccia a faccia tra la Meloni e la Schlein. Le assunzioni Anas lo offrono sin da subito, garantendo quindi quella stabilità di cui tutti i lavoratori hanno bisogno. Entriamo quindi nel vivo dell’offerta lavorativa proposta dalla compagnia, ma prima conosciamola meglio. Anas è una società facente parte del gruppo Ferrovie dello Stato. Si occupa della gestione strade e autostrade su tutto il territorio nazionale e ha diverse sedi in tutta Italia.

Le assunzioni Anas sono quindi una importante occasione per chi è in cerca di lavoro, ma l’azienda ha aperto le porte a due specifiche professioni. Quali sono le figure professionali richieste? La società sta cercando una risorsa nel ruolo di Project Manager in ambito Research & Field Testing. Si cercano inoltre due risorse nel ruolo di Project Manager Construction Planning e Monitoring. Si tratta quindi di offerte di lavoro rivolte a professionisti del settore che dovranno svolgere mansioni di tipo manageriale relative alla progettualità e alla pianificazione aziendale.

Requisiti e come presentare domanda

Veniamo quindi ai requisiti. I candidati dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Informatica o equivalenti;

Esperienza pregressa di almeno 5 anni in società di servizi ICT e/o di consulenza in attività di Project Management;

La conoscenza di tool di Project Management e di tematiche ERP, GIS, Big Data, IoT, applicazioni Web e Mobile, Infrastrutture Cloud, sarà considerata un plus per il candidato.

Archiviato il discorso sui requisiti, vediamo come presentare la propria candidatura. Se siete in possesso dei requisiti sopra elencati, potete presentare la vostra domanda di assunzione sul portale di Orienta, azienda che si occupa della selezione del personale. Da qui sarà possibile selezionare le posizioni aperte e compilare tutte le info per proporsi come risorsa. Se siete interessati alle assunzioni Anas relative a Project Manager e Project Manager Construction, affrettatevi, poiché avete tempo fino al 23 marzo. Ad ogni modo, è possibile inviare la propria candidatura spontanea anche per ulteriori ed eventuali posizioni che potrebbero essere rese disponibili prossimamente.