Assunzioni Amazon, posizioni aperte per assistenti clienti e tanti operai

Nuova ricerca del personale per uno dei colossi commerciali più famosi del pianeta. Stiamo parlando delle assunzioni Amazon, il re dello shopping online. Chi non conosce l’azienda di Bezos? Nonostante abbia già quasi 30 anni di storia alle spalle, è solo nell’ultimo decennio che è diventata ciò che oggi conosciamo, trasformandosi in un gigante dell’e-commerce anche in Italia. Ed è proprio nel nostro paese che si sono aperte nuove posizioni, vediamo di quali si tratta e come candidarsi.

Assunzioni Amazon, nuove offerte di lavoro in tutta Italia

Il nuovo centro logistico aperto a Jesi ha offerto nuove prospettive lavorative a non pochi italiani, ma la ricerca di personale da parte di Amazon è costante, e stavolta le posizioni disponibili sono dislocate in diverse sedi presenti sul nostro territorio. Non mancano comunque le aperture di nuovi poli, tra questi segnaliamo quello di Piacenza, precisamente a Castel San Giovanni. A dire il vero, il polo in questione è stato inaugurato ben 10 anni fa, nel 2013, ma di recente è stato ristrutturato e ampliato, cosa ha portato a un maxi reclutamento di nuovo personale nella misura di ben 1000 risorse.

Le figure più ricercate in queste sede sono operai magazzinieri addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni.

Altra cosa interessante da rilevare è l’impegno che Amazon si sta assumendo in merito al miglioramento delle condizioni dei propri lavoratori. A tal proposito, infatti, l’azienda ha deciso di aumentare lo stipendio di magazzinieri e altri dipendenti del settore logistico. Inoltre, ha inserito per queste figure un sostanzioso bonus di 500 euro e nuovi buoni pasto, migliorando notevolmente l’esperienza lavorativa dei propri dipendenti.

Posizioni aperte e come candidarsi

Concentriamoci ora finalmente sulle nuove assunzioni Amazon e scopriamo quali sono le posizioni aperte attualmente nelle varie sedi italiane:

Assistenza Clienti – Valsamoggia (Bologna), Calenzano (Firenze), Rovido (Milano),

Manutentore Capoturno – San Salvo (Chieti);

Manutentore elettrico/meccanico – Spilamberto (Modena);

Manutentore Capoturno – Spilamberto (Modena);

Specialista di Manutenzione – Calenzano (Firenze);

Buyer, Site Procurement Operations – Agognate (Novara);ù

EU Communications Manager – Last Mile Delivery – Milano;

Growth Marketing Specialist – Milano;

HR Associate Partner – Cividate al Piano (Bergamo);

Innovation Engineer, Innovation & Design Eng. – Milano;

Operations Supervisor – Torino;

Senior Fleet Operations Manager – Milano;

Senior Fleet Supply Chain Manager – Milano;

Team Lead Operations – Padova;

Trainee Data Center Technician (IT Hardware) – Milano;

Waste Coordinator – Agognate (Novara).

Come possiamo vedere da questo elenco, si cercano in prevalenza operai e assistenti clienti. Ma come fare per candidarsi? Per farlo basta collegarsi al portale ufficiale della società, selezionare le voci di proprio interesse per restringere il campo e caricare il proprio curriculum nel database. Prima di completare il tutto bisognerà registrarsi al sito creando un proprio account, il quale è diverso del classico account riservato ai clienti.