Assunzioni con Amazon: 1.000 posti di lavoro con nuovo centro logistico a Jesi

I giovani che cercano un impiego non di rado guardano sempre se per caso Amazon abbia pubblicato o meno qualche nuova offerta lavoro. Il colosso americano dell’e-commerce è noto in tutto il mondo non solo per la vastità di prodotti acquistabili ma anche perché spesso cerca nuovo personale. E non parliamo di pochi posti di lavoro, ma di centinaia. Spesso, poi, le assunzioni Amazon sono legate anche all’apertura di nuovi depositi. Come nel caso delle Marche, dove il colosso sta realizzando un nuovo grande centro logistico che richiede nuovo personale per varie posizioni.

Solo a gennaio, Amazon aveva annunciato 18mila licenziamenti negli Usa a causa della crisi registrata nelle vendite online. In particolare risultarono colpiti i dipendenti dei negozi, come Amazon Fresh e Amazon Go, e le sue organizzazioni Pxt. In Italia, invece, il colosso continua ad investire e ogni tanto apre dei nuovi magazzini o dei nuovi poli logistici.

Assunzioni con Amazon, al via il maxi hub di Jesi che darà mille posti di lavoro

L’amministrazione del Comune di Jesi, in provincia di Ancona, nelle Marche, ha dato il permesso ad Amazon di costruire la nuova struttura che andrà a diventare un grande hub e che darà lavoro a mille persone. Dopo vari intoppi, ora i lavori possono partire grazie al permesso alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. E per dare vita al nuovo grande centro logistico che sorgerà nella zona dell’interporto regionale. In realtà, il progetto fu presentato nel 2020 ma la burocrazia e i rallentamenti vari hanno allungato i tempi non di poco.

Qualcosa, però, si è sbloccato. Il CdA di Interporto Marche ha già affidato i lavori a Scannel per realizzare il maxi hub, che occuperà fino a 65 mila metri quadri e porterà all’assunzione di operatori e altre figure.

Le figure ricercate

La concessione del permesso ha di fatto dato il via libera alla realizzazione della struttura che dovrebbe essere pronta nel 2024 con i lavoratori già pronti per iniziare. Si tratta sicuramente di una buona notizia per l’economia regionale, ma anche per il settore occupazionale.

Non si sa ancora molto sulle mille assunzioni Amazon, alcune saranno dirette, altre tramite l’indotto. Il maxi hub sarà pronto il prossimo anno stando alle voci di corridoio. Per cui tra pochi mesi potrebbero emergere nuovi dettagli sulle figure ricercate, anche se solitamente si parla sempre di magazzinieri, addetti alla logistica, operatori per lo stoccaggio di pacchi e corrieri che dovranno consegnarli. In più, oltre a quelle dirette, si prevedono anche delle assunzioni tramite fornitori o altri tipo di operatori che collaborano con Amazon.

Chiaramente, ancora non sono state aperte le candidature per il nuovo maxi hub delle Marche, ma gli interessati alle future posizioni che vogliono rimanere aggiornati possono farlo collegandosi alla pagina Amazon lavora con noi. Qui si trovano anche altre offerte di lavoro per i magazzini o gli hub già presenti in Italia, tra cui quello di Piacenza o i vari presenti in Piemonte.