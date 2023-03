Assunzioni Amazon, il colosso dell’ecommerce è in cerca di magazzinieri per i centri logistici

Le assunzioni Amazon rappresentano sempre un’ottima opportunità per chi é in cerca di occupazione, spesso soprattutto per chi non ha grande esperienza alle spalle. In questo caso la selezione è rivolta ai magazzinieri, anche alla prima esperienza, che verranno inseriti presso i centri di distribuzione sparsi sul territorio italiano. I poli logistici del Gruppo sono praticamente ovunque, dal Nord al Sud, assicurando occasioni per moltissimi lavoratori ovunque si trovino. Scopriamo qualche dettaglio in più sulle assunzioni Amazon, dai requisiti ai contratti offerti passando per il lungo elenco di sedi del lavoro e approfondendo le procedure di selezione (organizzate tramite Agenzie per il Lavoro). Queste tutte le informazioni per non perdere un’opportunità importante per fare carriera e aggiungere una voce autorevole sul CV.

Assunzioni Amazon: requisiti, mansioni previste e contratto offerto

Per le assunzioni Amazon sono previsti requisiti non particolarmente stringenti, aprendo quindi la selezione a un gran pubblico. I candidati devono:

aver compiuto la maggiore età;

essere disposti a lavorare su turni anche nel fine settimana e in orario notturno, ma anche a fare straordinari quando serve;

essere puntuali e precisi sul lavoro;

garantire elevati standard di qualità;

vantare una buona conoscenza della lingua italiana.

Come già anticipato, non serve esperienza pregressa perché Amazon garantisce la formazione sul posto di lavoro. Per quanto riguarda le mansioni, i magazzinieri selezionati smisteranno, caricheranno e scaricheranno la merce, riceveranno i pacchi, stoccheranno i prodotti di cui controlleranno anche la qualità e registreranno i dati sul sistema gestionale. Dovranno anche prelevare, imballare e spedire tutti gli ordini usando uno scanner, classificare ciascun pacco in base a grandezza e destinazione, spostare la merce muovendosi a piedi fra le varie postazioni e risolvere imprevisti.

È richiesto di sollevare carichi fino a 15 KG e di lavorare rispettando le norme di sicurezza e qualità.

Le assunzioni Amazon per magazzinieri prevedono un contratto a tempo determinato con stipendio di 1.713 euro al mese (retribuzione lorda di ingresso). A ciò si aggiunge un bonus di 500 euro netti e buoni pasto del valore di 7 euro.

Le sedi di lavoro previste

Le assunzioni Amazon per magazzinieri sono al momento aperte per le seguenti sedi:

Castelguglielmo/San Bellino (Rovigo);

Cividate al Piano (Bergamo);

San Salvo (Chieti);

Agognate (Novara);

Passo Corese (Rieti);

Vercelli;

Castel San Giovanni (Piacenza);

Torrazza (Torino);

Colleferro (Roma).

Con cadenza periodica vengono aperte altre selezioni per altri centri logistici, depositi di smistamento e magazzini in:

Trentino Alto Adige;

Lombardia;

Piemonte;

Veneto;

Friuli Venezia Giulia;

Emilia Romagna;

Toscana;

Marche;

Lazio;

Abruzzo;

Umbria;

Puglia;

Campania;

Sardegna.

Attenzione quindi ai prossimi annunci di selezione che verranno aggiunti a questo nelle prossime settimane.

Assunzioni Amazon: come candidarsi e come avverranno le selezioni del personale

Come candidarsi per le assunzioni Amazon? Facilissimo. Gli interessati al ruolo di magazziniere possono inoltrare la propria domanda online sulla pagina dedicata alle posizioni aperte per le assunzioni presso i centri logistici. Qui è possibile selezionare la sede di lavoro di proprio interesse, aprire l’annuncio corrispondente, leggere attentamente tutti i dettagli e candidarsi compilando il form online. Niente di più semplice.

Per quanto riguarda il processo di selezione e assunzione, Amazon ha voluto che fosse snello e il più rapido possibile. Quindi il colosso si appoggia alle Agenzie per il lavoro partner sul territorio. Una volta effettuata una prima scrematura delle candidature pervenute, verranno selezionati i profili ritenuti idonei. Questi dovranno effettuare un colloquio in videochiamata della durata di circa 15 minuti. Se la breve intervista ha un esito positivo, il candidato riceverà conferma dell’assunzione in breve tempo e accederà a un percorso formativo. Da qui sarà avviato al lavoro.