Assunzioni addetti segreteria per diplomati, ecco come candidarsi

Nuova proposta lavorativa grazie alla Regione Lazio, la quale ha aperto le assunzioni di addetti alla segreteria per conto di Agic Technology Srl, azienda specializzata nel campo della tecnologia. Nello specifico, si occupa di fornire progetti per altre aziende. Se siete residenti nel Lazio e state cercando lavoro, questa potrebbe essere l’occasione giusta per voi. Vediamo insieme quali sono i requisiti da soddisfare e come presentare domanda.

Assunzioni addetti segreteria, ecco dove

Sono due i posti vacanti ricercati da Agic Technology Srl per ricoprire il ruolo di addetto segreteria receptionist. Per quanto concerne le condizioni proposte, il contratto offerto è a tempo pieno, ma sul bando non è specificato se si tratti di tempo determinato o indeterminato. La sede di lavoro è a Roma, all’indirizzo in via di Castel Giubileo 62. Sempre nella capitale nostrana, segnaliamo anche i tanti concorsi attualmente aperti, i quali prevedono l’assunzione di ben 1500 nuove risorse. Tornando invece al recruiting relativo agli addetti segreteria, vediamo quali sono i requisiti richiesti:

Diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università;

Inglese B2 livello post-intermedio;

Capacità di comunicazione;

Ci sono poi tutta una serie di competenze digitali relative al settore informatico e a determinati programmi.

Microsoft Office 365;

Word;

Excel;

tecniche di gestione della posta elettronica.

I candidati devono infatti conoscere e sapere utilizzare:

Sono inoltre ritenuti requisiti preferenziali l’esperienza pregressa nella mansione e l’iscrizione mirata nelle liste di collocamento. Ai sensi dell’articolo 27 Decreto Legislativo 198 del 2006 la presente offerta di lavoro è rivolta ai lavoratori di

entrambi i sessi.

Come candidarsi

Le assunzioni per addetti segreteria receptionist sono un lavoro che necessita anche di qualità umane probabilmente innate, come la disponibilità, la cortesia, la pazienza e la gentilezza.

Si tratta di caratteristiche che un professionista del settore deve possedere, in quanto si troverà a dover dialogare telefonicamente e non solo con il pubblico, quindi dovrà mostrare sempre una pacatezza e una capacità di comunicazione fuori dal comune. Ma come fare per candidarsi? Chi fosse interessato alla mansione può inviare la propria domanda di assunzione all’indirizzo mail [email protected]

La data di scadenza per presentare domanda è fissata per il 12 maggio. Nella mail bisognerà indicare il riferimento ID dell’annuncio e nominando i file allegati con il nome e cognome del candidato. L’allegato a cui si fa riferimento è il proprio curriculum vitae, il quale dovrà essere in format Europass con estensione .doc o .pdf, firmato e con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Per ulteriori informazioni invitiamo comunque a consultare il portale della Regione Lazio.