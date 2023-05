Assunzioni Abbott in tutta Italia, ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Da circa un paio di anni a questa parte, quando si parla di colosso farmaceutici si pensa subito ai big che hanno avuto grande successo durante la pandemia, ma ci sono anche altre case in continua espansione e le assunzioni Abbott lo dimostrano. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Abbott, si cerca nuovo personale

Nata nel lontano 1888, Abbott Laboratories è un’azienda statunitense che opera nel campo della ricerca, ma anche nella produzione e distribuzione dei farmaci. La società ha avuto una scissione nel 2011, cosa che ha portato alla creazione di due nuove aziende, una operante nel campo della produzione, l’altra attiva nella ricerca (AbbVie). Sono circa 113 mila i collaboratori che oggi lavorano con questo colosso, il quale è attivo in ben 160 paesi nel mondo. In Italia sono invece presenti due sedi, una a Roma e l’altra a Milano. Oltre alle sedi principali appena citate, sono inoltre presenti diversi centri operativi siti in altre città del nostro paese.

Ed è proprio in queste, oltre ai quartier generali già menzionati, che le assunzioni Abbott sono attualmente attive.

Inoltre, l’azienda offre la possibilità di lavorare anche in remoto, con una ricerca del personale finalizzata all’inserimento di una figura specifica che potrà svolgere la propria mansione direttamente da casa. Il reclutamento è finalizzato all’assunzione di professionisti del settore, ma anche a giovani senza esperienza per i quali è previsto un percorso di formazione. Ecco le regioni dove sta cercando personale:

Lombardia;

Lazio;

Sicilia;

Campania;

Toscana;

Emilia Romagna;

Marche.

Se avete la residenza in una di queste regioni e state cercando lavoro, allora le assunzioni Abbott potrebbero fare al caso vostro.

Posizioni aperte e come candidarsi

Inoltre, a tal proposito segnaliamo anche i tanti concorsi attualmente attivi verso i quali si può fare domanda entro il mese di maggio.

Vediamo finalmente quali sono le posizioni aperte attualmente in Italia:

Bids & Tender Specialist – Milano;

Business Support Clerk – Milano, Roma;

Contract And Administrative Clerk – Milano;

Customer Service & Order Entry – Roma;

Customer Service Representative – Milano;

Field Technical Engineer Ep – Milano, Roma, Latina, Palermo, Catania, Brescia;

Financial Analyst Intern – Roma;

Health Economics And Reimbursement Specialist – Milano;

Principal Field Technical Engineer – Milano, Napoli, Salerno;

Retail Specialist – Roma;

Sales And Therapy Specialist Mitraclip/Triclip – Milano, Prato, Firenze, Bologna, Parma;

Sales Representative – Milano, Ancona, Parma, Pesaro, Bologna;

Tavi Field Trainer Emea – da remoto.

Come fare per presentare la propria candidatura? Il reclutamento è effettuato tramite il portale ufficiale dell’azienda. Per partecipare alle assunzioni Abbott basta quindi collegarsi al sito, selezionare la figura professionale di proprio interesse e caricare il proprio curriculum. Sulla piattaforma sono inoltre disponibili diverse posizioni aperte all’estero. Se siete disposti al trasferimento potreste quindi valutare anche queste ulteriori opportunità aperte a Manager, Specialisti, Direttori, Ingegneri, Addetti IT / Vendite / Marketing / Risorse Umane, Supervisori, Assistenti Esecutivi, Analisti, profili tecnici e scientifici, Operai, Impiegati e altre figure professionali.