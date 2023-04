Amazon cerca magazzinieri, ecco requisiti e come candidarsi

Si aprono le porte di Amazon per nuovi magazzinieri. Il colosso dello shopping online sta cercando personale da inserire nel proprio organico. Si parla di ben 500 nuove risorse che daranno manforte alla ricca schiera di lavoratori dell’azienda di Bezos. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come inviare la propria candidatura.

Amazon cerca 500 magazzinieri

Se state cercando lavoro, questa è senza dubbio un’occasione da non lasciarsi sfuggire. A tal proposito vi segnaliamo anche le nuove assunzioni Clementoni, il quale è a caccia di ben 150 operai per la sua sede di Recanati. Ma torniamo a parlare di Amazon. Chi non conosce il sito web dedicato alla vendita dei prodotti online? L’azienda è divenuta in pochi anni un colosso che non teme concorrenza, ampliandosi verso nuovi settori e rinnovandosi alla ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi. Pensiamo ad esempio al servizio Prime che, con una trovata semplicemente geniale, offre non solo spedizioni illimitate, ma anche una serie di servizi aggiuntivi che occupano diversi mercati.

C’è ad esempio il servizio cloud per foto e video, così come la piattaforma musicale che fa concorrenza a Spotify. Su tutte però non possiamo non citare Prime Video, il sito di streaming che è stato in grado di competere con Netflix.

Insomma, il lavoro della multinazionale di Bezos non si limita soltanto alla vendita di prodotti online, ma abbraccia diversi mercati sempre da protagonista. È innegabile, però, che quando si parla di Amazon si pensa immediatamente allo shopping sul web. Ed è proprio a questo campo che le nuove assunzioni sono rivolte. Il colosso sta infatti cercando 500 magazzinieri da inserire in diverse città d’Italia. Se vi state chiedendo quali siano i requisiti da soddisfare per questo ruolo, la buona notizia è che la ricerca del personale è finalizzata anche a candidati senza esperienza.

Mansioni e come candidarsi

L’unico requisito richiesto è la buona conoscenza della lingua italiana. La formazione verrà inoltre fornita direttamente sul posto di lavoro attraverso un breve stage.

Quali sono le mansioni dei magazzinieri di Amazon? Le risorse dovranno ricevere, controllare e smistare i prodotti. Imballare e spedire gli ordini con l’ausilio di uno scanner. Dovranno inoltre sollevare carichi dal peso massimo di 15 kg e rispettare le norme di sicurezza vigenti. Il contratto prevede una retribuzione lorda di circa 1700 euro. I lavoratori potranno servirsi delle numerose aree per fare pausa e usufruire gratuitamente di bevande calde e di buon pasto. Ecco le sedi:

Castelguglielmo/San Bellino (RO)

Cividate al Piano (BG)

San Salvo (Chieti)

Agognate (Novara)

Passo Corese (RI)

Vercelli

Castel San Giovanni (PC)

Torrazza (TO)

Colleferro (RM)

Candidarsi è semplicissimo, basta collegarsi alla pagina dedicata al reclutamento e scegliere la sede preferita. A quel punto sarà possibile compilare il form online e inviare il proprio curriculum.