Addetto biglietteria per Caremar, offerta di lavoro per residenti, ecco dove

Che ne direste di lavorare come addetto alla biglietteria per Caremar? Si tratta di un’occasione allettante che vi permetterà di vivere in una delle maggiori attrazioni turistiche del sud Italia, soprattutto nel periodo estivo, vista la bellezza delle sue spiagge. Stiamo parlando dell’isola di Capri, meta imprescindibile per tutti coloro che amano il mare. Vediamo quali sono i requisiti e come presentare domanda di assunzione.

Addetto biglietteria Caremar a Capri

La Caremar è una compagnia di navigazione che si occupa di trasporti marittimi, sia di persone che di merci, tra la terraferma e le isole del golfo partenopeo. L’azienda, il cui acronimo significa Campania Regionale Marittima, nasce a Napoli nel 1975. Nel 2013 un nuovo bando di gara l’ha privatizzata e ora è gestita dal gruppo dal gruppo SNAV-Rifim. Attualmente è in cerca di personale da inserire nel Servizio di Biglietteria per il Porto di Capri. Le mansioni da svolgere saranno:

emissione biglietti secondo le esigenze dei clienti;

inserimento dati passeggeri (Verifica dati anagrafici per la residenza, Documenti degli automezzi e motoveicoli);

gestione del pagamento;

consegna del biglietto di viaggio al cliente.

Tra le ulteriori mansioni dell’addetto alla biglietteria, ci sono anche quelle di modifica o cancellazione delle prenotazioni in chek-in e dei biglietti venduti online. Con l’utilizzo di programmi e sistemi informatici, il lavoratore dovrà compiere operazioni come:

emissione nuovo biglietto;

modifica di orario di viaggio;

aggiunta di nuovi bagagli;

cancellazione del viaggio.

Ma quali sono i requisiti che il candidato deve soddisfare? L’addetto alla biglietteria Caremar deve essere in possesso di diploma di scuola superiore ed avere residenza a Capri. È inoltre richiesta esperienza pregressa nelle attività di cassa e rendicontazione, soprattutto nella gestione del contante.

Altri requisiti e come presentare domanda

Proprio di recente, per coloro che sono residenti o domiciliati in Campania, si è aperta una nuova occasione di lavoro grazie alle assunzioni Ferrero, la quale sta cercando operai da inserire a Napoli e non solo. Per chi vive invece a Capri, la proposta lavorativa di Caremar è senza dubbio da non sottovalutare. Non sono pochi però i requisiti richiesti dall’azienda. Oltre a quelli sopra elencati, al personale è richiesto anche:

conoscenza dei software per la gestione automatizzata delle attività;

competenza nel controllo documentale;

conoscenza del regolamento per il trasporto di merci;

competenze linguistiche, nello specifico inglese.

All’addetto alla biglietteria Caremar è inoltre richiesta capacità nell’orientarsi alle esigenze del cliente, resistenza allo stress, buona comunicazione al fine di dare le corrette informazioni, capacità a lavorare in team, disponibilità a lavorare su turni, anche serali e notturni. Se pensate di possedere le caratteristiche richieste, allora non vi resta che presentare la vostra candidatura inviando il vostro curriculum al seguente indirizzo mail: [email protected] I candidati saranno valutati in base al cv offerto e contattati per un primo colloquio conoscitivo.