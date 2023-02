Assunzioni Ferrero a Napoli e non solo, posizioni aperte e come candidarsi

Uno dei maggiori colossi dell’industria dolciaria sta cercando personale, stiamo parlando delle nuove assunzioni Ferrero. L’azienda ha ufficialmente aperto nuove posizioni a Napoli e in Campania. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come presentare la propria candidatura.

Assunzioni Ferrero, storia di un successo

Era il lontano 1946 quando Ferrero mosse i primi passi verso un futuro radioso. Rappresentante dell’eccellenza made in Italy, deve il suo successo all’espansione ottenuta fuori dal territorio nazionale. Nel 1956, infatti, apre nuovi stabilimenti in Belgio (oggi la sede principale è in Lussemburgo), evento che rappresenta uno snodo cruciale della sua storia e che le ha permesso di diventare una delle più grandi realtà del settore a livello europeo. L’azienda oggi è presente in 53 paesi nel mondo. Importante dato statistico: RepTrak, la società di misurazione statistiche e reputazioni aziendali, ha analizzato quelle che sono le più importanti aziende con un sondaggio effettuato nel 2022. Ebbene, Ferrero si è posizionata al 19esimo posto, davanti ad altri colossi come Barilla, Pirelli, Armani e Lavazza.

Ma ora concentriamoci su quelle che sono le assunzioni Ferrero rivolte agli stabilimenti in Campania. Non solo Napoli, infatti, tra le città che stanno cercando nuovi personale. Nello specifico, ecco le porzioni aperte:

Manutentori elettrici ed elettronici;

Manutentori meccanici;

Manutentori termoidraulici;

Operai stagionali.

Si tratta quindi di quattro figure che possono essere riassunte sostanzialmente in due macrocategorie: operai generici e specializzati.

Dove lavorare e come presentare domanda

C’è chi sta costruendo la propria carriera professionale alla ricerca di nuove prospettive lavorative, magari cercando di capire quali saranno i lavori del futuro. Chi invece si affida alla sicurezza che solo una grande azienda può offrire, ed è questo il caso di Ferrero.

Manutentori elettrici ed elettronici : Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA);

: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA); Manutentori meccanici : Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA);

: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA); Manutentori termoidraulic i: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno;

i: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno; Operai stagionali: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Pomigliano d’Arco (NA).

Archiviato il discorso relativo alle figure professionali richieste, vediamo quali sono lein cui Ferrero sta cercando personale e come presentare la propria candidatura.

Sul portale della multinazionale si legge: “Lavorare in Ferrero significa far parte di una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e per la più grande azienda alimentare italiana. Ogni giorno si lavora con la sensazione di essere parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all’azienda“.

Per presentare domanda di assunzione basta collegarsi alla pagina ufficiale dell’azienda e scegliere tra le proposte di lavoro sopra elencate. Dopo aver selezionato l’offerta di lavoro di proprio interesse, basterà cliccare sulla voce “candidati per questa posizione”, prima però sarà necessario registrarsi al sito. Insomma, se siete un operaio cerca di lavoro, le nuove assunzioni Ferrero fanno proprio al caso vostro.