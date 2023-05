300 assunzioni per operai a Pordenone, figure richieste e come candidarsi

La Regione del Friuli Venezia Giulia continua a sfornare recruiting day, stavolta aperti al reclutamento di operai da inserire in diverse aziende presenti a Pordenone. Entriamo subito nel merito delle circa 300 assunzioni per operai, vediamo quali sono le figure professionali richieste e soprattutto come presentare la propria candidatura.

300 assunzioni operai a Pordenone

Ultimamente, la regione è molto attiva a livello lavorativo. Ricordiamo, ad esempio, l’affannosa ricerca di ben 1500 lavoratori stagionali, a quanto pare difficili da reperire. Ma torniamo a parlare delle assunzioni di 300 operai. Il giorno da fissare in calendario per il job day è il 26 maggio. Lo scopo è quello di reclutare circa 300 risorse, tra operai, tecnici e impiegati, i quali saranno inseriti in oltre 20 società operanti a Pordenone e in provincia: Porcia, Azzano Decimo, Prata, Pasiano e Fontanafredda. Ma quali sono nello specifico le figure ricercate? Eccole elencate:

6 risorse nell’area Amministrativa e Gestionale : impiegati amministrativi, controller e addetto alle risorse umane;

: impiegati amministrativi, controller e addetto alle risorse umane; 8 risorse in area Commerciale : buyer, tecnico commerciale, customer support, assistente commerciale;

: buyer, tecnico commerciale, customer support, assistente commerciale; 48 risorse in ambito Tecnico e Manageriale : ingegnere e tecnico di processo, programmatore di produzione, progettista/disegnatore meccanico, topografo di stabilimento, tecnico industrializzazione prodotto, addetto laboratorio, consulente tecnico, sviluppatori mobile e software, programmatori centro di lavoro, modellatore 3D, project manager;

: ingegnere e tecnico di processo, programmatore di produzione, progettista/disegnatore meccanico, topografo di stabilimento, tecnico industrializzazione prodotto, addetto laboratorio, consulente tecnico, sviluppatori mobile e software, programmatori centro di lavoro, modellatore 3D, project manager; 246 risorse in area Produzione e Logistica (capo turno, addetto montaggio e assemblaggio, pressopiegatori, carrellisti, addetti macchine CNC, carpentieri, saldatori, elettricisti, addetti controllo qualità, addetti pulizie, assistenti alla commessa, attrezzisti, verniciatori, fresatori, tecnici dello stampaggio e addetti qualità).

Ecco invece in ordine alfabetico l’elenco delle aziende che assumono e rispettive sedi:

Azzurra Group Srl (Pasiano Di Pordenone);

Cappellotto Spa (Fontanafredda);

Casagrande Spa (Fontanafredda);

Cimolai Spa (Porcia);

Codognotto Group (Salgareda);

Electrolux Professional Spa (Pordenone);

Friul Intagli Industries Spa (Prata Di Pordenone);

Jesterlux Srl (Pordenone);

Industrie Ilpea Spa (Zoppola);

Marcolin Covering Srl (Pordenone);

Pezzutti Group Spa (Fiume Veneto);

Professional Spares Srl (Pordenone);

Ros Srl (Azzano Decimo);

Rosa Group (Porcia);

Saca Industrie Spa (Pasiano Di Pordenone);

Savio Macchine Tessili Spa (Pordenone);

Siap Spa (Maniago);

Cadoro Supermercati (Pordenone);

Sipa Spa (Pordenone);

Tsm Srl (San Quirino).

Come candidarsi?

Il Recruiting Day per le 300 assunzioni di operai si terrà a partire dalle 9 del 26 maggio 2023 presso l’Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone, sito in Via Interporto Centro Ingrosso, 114/5. Sarà possibile in mattinata rilasciare il proprio curriculum. Nel pomeriggio si terranno i colloqui di selezione. È inoltre possibile giocare d’anticipo e inviare il curriculum per partecipare alla preselezione. Per farlo bisognerà inviarlo entro il 21 maggio tramite la piattaforma regionale del Friuli Venezia Giulia e cliccare sulla voce dell’evento: PORDENONE JOB DAY: 20 aziende cercano oltre 300 nuovi addetti e poi sulla voce Mi Candido.