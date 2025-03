La guida alla pensione a 62 anni fino a 2.413,60 euro al mese

Anche nel 2025 sarà possibile andare in pensione con almeno 62 anni di età. La misura che lo consente è stata rinnovata e riguarda coloro che, entro la fine del 2025, maturano anche 41 anni di contributi versati. La soluzione da sfruttare in questo caso è la Quota 103.

Vediamo come funziona la prestazione, quali sono i vincoli e i limiti previsti, e alcuni chiarimenti utili.

“Buonasera, volevo capire se, andando in pensione con Quota 103 – cosa che, secondo me, dovrei riuscire a fare entro la fine del 2025, raggiungendo i 41 anni di contributi a fine aprile e aspettando la finestra di 7 mesi, essendo lavoratore del settore privato – il mio trattamento sarà ridotto.

So che non può superare 4 volte il trattamento minimo. Secondo voi, con 41 anni di contributi e 5.000 euro al mese di stipendio negli ultimi 5 anni di carriera, a quanto ammonterebbe la mia pensione?”

L’importo massimo della prestazione: ecco come funziona per la Quota 103

Il quesito del nostro lettore contiene una parte cui è difficile dare una risposta precisa, almeno per quanto riguarda l’importo effettivo della pensione che riceverà. Sul diritto ad andare in pensione, invece, non ci sono dubbi.

Per accedere alla Quota 103 bastano infatti 62 anni di età e 41 anni di contributi versati.

Tuttavia, la misura prevede alcune limitazioni importanti. Innanzitutto, anche chi rientra nel sistema misto deve accettare il calcolo interamente contributivo della pensione. Questo comporta una riduzione dell’assegno rispetto a quanto si percepirebbe con le regole della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata ordinaria.

Il vincolo principale, però, riguarda l’importo massimo percepibile: la pensione erogata non può superare 4 volte il trattamento minimo.

Per il 2025, il trattamento minimo è pari a 603,40 euro, quindi l’importo massimo della pensione erogabile con Quota 103 è pari a 2.413,60 euro al mese.

Per ottenere una pensione così elevata, occorre avere un montante contributivo molto consistente. Poiché il montante è costituito, nel caso dei lavoratori dipendenti, dal 33% dello stipendio mensile, servono retribuzioni elevate – ma non solo negli ultimi anni: è fondamentale che lo stipendio sia stato alto in media per tutta la carriera lavorativa.

I 5.000 euro mensili dichiarati dal lettore sono senz’altro adeguati, ma non sappiamo com’erano le sue retribuzioni nei periodi precedenti. Per raggiungere una pensione di circa 2.500 euro lordi al mese con il metodo contributivo, occorre un montante di circa 700.000 euro.

Come si raggiungono pensioni elevate a 62 anni di età

Chi ha un montante contributivo molto elevato e decide di accedere alla Quota 103, deve però fare i conti con alcuni aspetti penalizzanti.

Il primo è il già citato calcolo interamente contributivo, che comporta una riduzione permanente della pensione. Questo metodo non viene più ricalcolato nemmeno una volta raggiunti i 67 anni di età: continuerà a produrre un assegno più basso per tutta la vita.

Il secondo aspetto riguarda invece il limite massimo di erogazione: la soglia delle 4 volte il minimo INPS, ovvero i 2.413,60 euro mensili, decade al compimento dei 67 anni.

Una volta raggiunta l’età della pensione di vecchiaia, l’INPS ricalcola la prestazione.

E e se il pensionato ha maturato il diritto a un assegno più elevato, questo sarà riconosciuto, senza più alcun limite legato al trattamento minimo.