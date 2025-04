La famiglia di Berlusconi diventa una truffa con questa telefonata pericolosa

Ecco fatto, ci risiamo. Ci mancava anche questa. Una nuova truffa telefonica sta circolando in Italia, sfruttando il nome della famiglia Berlusconi e della storica holding Fininvest per ingannare ignari cittadini. Il meccanismo è subdolo e ben costruito: finti operatori finanziari chiamano potenziali vittime millantando offerte d’investimento “garantite” collegate alla Fininvest, promettendo guadagni rapidi e sicuri. Ma dietro queste promesse si cela un tentativo ben orchestrato di sottrarre denaro.

Il nome Berlusconi è da sempre associato al mondo della finanza, dell’editoria e della politica. Proprio questa riconoscibilità viene oggi sfruttata da truffatori che si fingono rappresentanti della Fininvest, l’impero fondato da Silvio Berlusconi.

Le chiamate arrivano da numeri italiani, con interlocutori professionali che parlano di “opportunità esclusive di investimento”, riferendosi in modo generico alla famiglia Berlusconi e al loro presunto impegno in progetti redditizi.

Come funziona la truffa legata a Fininvest

Il primo contatto avviene spesso con una semplice telefonata. L’interlocutore si presenta come consulente finanziario e propone un investimento sicuro, affermando che si tratta di un’iniziativa riservata, collegata a un fondo della Fininvest o della famiglia Berlusconi. Per rendere tutto più credibile, vengono citati nomi noti, dati apparentemente realistici e una piattaforma online su cui registrarsi. Alcuni truffatori inviano perfino documenti falsi, con loghi contraffatti e riferimenti verosimili, per dare l’illusione di trovarsi di fronte a un’operazione seria.

Una volta carpita la fiducia della vittima, viene richiesto un primo versamento, di solito “simbolico”, per accedere al programma. Da lì inizia il vero raggiro: vengono chiesti altri soldi con la scusa di “completare l’operazione”, “sbloccare i rendimenti” o “pagare le tasse dovute”.

Le vittime finiscono spesso per perdere centinaia o migliaia di euro, senza mai vedere alcun ritorno.

Perché la truffa è credibile

Ciò che rende questa truffa particolarmente pericolosa è il modo in cui sfrutta l’immagine pubblica di un marchio noto. Fininvest è da decenni sinonimo di solidità economica e successo imprenditoriale. L’uso del suo nome – totalmente abusivo e privo di legami reali – crea un senso di fiducia nelle vittime, che difficilmente immaginano di essere ingannate.

Inoltre, i truffatori utilizzano una comunicazione convincente, con un linguaggio tecnico e rassicurante. Alcuni di loro parlano con accento italiano perfetto, sono disponibili, pazienti, e insistono sul fatto che “non si tratta di una truffa”, un classico indizio da non sottovalutare. Spesso le vittime vengono contattate più volte, anche da “supervisori” o “esperti”, per simulare un’organizzazione strutturata e seria.

Cosa fare per difendersi da questo raggiro

Fininvest ha già diffuso un avviso ufficiale, chiarendo che non propone alcun tipo di investimento al pubblico e non effettua telefonate promozionali. La società invita a diffidare da chiunque contatti cittadini presentandosi come intermediario legato al gruppo o alla famiglia Berlusconi.

Per proteggersi, è fondamentale:

Non fornire mai dati personali o bancari a persone sconosciute per telefono.

Non effettuare bonifici senza aver verificato attentamente l’identità dell’interlocutore e la legittimità della proposta.

Consultare il sito ufficiale della Fininvest, dove è stato pubblicato un comunicato per smentire queste attività.

Segnalare subito l’accaduto alla Polizia Postale, utile anche per prevenire altri casi simili.

Diffidare da chi promette guadagni rapidi e sicuri, specialmente se richieste somme di denaro anticipate.

Il caso della truffa telefonica che sfrutta il nome della famiglia Berlusconi è solo l’ennesimo esempio di come i truffatori cerchino di sfruttare nomi noti per creare fiducia e ingannare le persone. È fondamentale mantenere un atteggiamento critico, non cedere all’entusiasmo di facili guadagni e verificare sempre le fonti. In un’epoca in cui il crimine informatico si fa sempre più sofisticato, l’unica vera difesa è la consapevolezza.

In sintesi.