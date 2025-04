La crisi tra Usa e Cina rovina gli investitori italiani, quali azioni sono a rischio?

Gli scossoni geopolitici hanno sempre un enorme impatto sull’economia, ma non solo dei Paesi coinvolti nella bagarre. Le scosse si ripercuotono come un terremoto anche altrove e la sfida tra Usa e Cina non può che coinvolgere anche l’Italia. La tensione tra Stati Uniti e Cina non accenna a diminuire e ora le ripercussioni iniziano a farsi sentire anche nei portafogli degli investitori italiani. Le tensioni commerciali, le sanzioni reciproche e la stretta su alcuni settori strategici stanno creando un clima di incertezza che mette a rischio numerosi titoli, anche quotati nelle Borse europee. Ma quali sono le azioni più esposte alla crisi USA-Cina?

Perché la crisi USA-Cina fa tremare i mercati

A prima vista, il confronto tra Washington e Pechino potrebbe sembrare una questione lontana per gli investitori italiani.

Ma l’economia globale è fortemente interconnessa, e molte aziende europee – comprese quelle del listino italiano – dipendono in parte o totalmente da filiere produttive o mercati asiatici e americani. La crisi si gioca su più fronti:

restrizioni sulle tecnologie strategiche, come i chip e l’intelligenza artificiale

tensioni geopolitiche legate a Taiwan

limitazioni agli investimenti in settori considerati sensibili

dazi e controdazi su prodotti ad alto valore aggiunto

Tutto ciò crea un clima di incertezza e volatilità, e gli investitori iniziano a ridurre l’esposizione verso titoli considerati “a rischio geopolitico”.

Le azioni italiane più esposte alla crisi tra USA e Cina

Nel panorama italiano ci sono diverse aziende che, direttamente o indirettamente, risentono delle turbolenze internazionali. Alcuni nomi tornano spesso nei report degli analisti:

STMicroelectronics : tra i titoli più colpiti in Borsa, ST è uno dei maggiori produttori di semiconduttori in Europa. Ha clienti sia negli Stati Uniti che in Asia, e ogni movimento nei rapporti tra i due giganti impatta fortemente sulla domanda e sulle forniture. È tra le azioni più vulnerabili in caso di ulteriore escalation.

: tra i titoli più colpiti in Borsa, ST è uno dei maggiori produttori di semiconduttori in Europa. Pirelli : fortemente presente sul mercato cinese e in parte controllata da un gruppo industriale cinese, Pirelli potrebbe subire danni sul piano commerciale e reputazionale. Anche l’accesso a nuove tecnologie potrebbe essere limitato dalle pressioni geopolitiche.

: fortemente presente sul mercato cinese e in parte controllata da un gruppo industriale cinese, Pirelli potrebbe subire danni sul piano commerciale e reputazionale. Anche l’accesso a nuove tecnologie potrebbe essere limitato dalle pressioni geopolitiche. Ferrari e Stellantis : pur non essendo direttamente nel mirino, entrambi i gruppi esportano in Cina e negli USA, due mercati strategici per le auto di lusso e di fascia media. Eventuali dazi o restrizioni commerciali potrebbero rallentare le vendite, specie in Cina.

: pur non essendo direttamente nel mirino, entrambi i gruppi esportano in Cina e negli USA, due mercati strategici per le auto di lusso e di fascia media. Eventuali dazi o restrizioni commerciali potrebbero rallentare le vendite, specie in Cina. Tenaris: attiva nel settore dell’energia, Tenaris ha diversi interessi e commesse a livello globale. In caso di instabilità prolungata tra le due superpotenze, i flussi energetici e i piani industriali potrebbero subire contraccolpi.

Oltre alle singole aziende, anche gli ETF e i fondi che replicano indici asiatici o tecnologici sono particolarmente sensibili alla crisi. Chi ha quote in portafoglio farebbe bene a monitorare costantemente gli aggiornamenti geopolitici.

Cosa può fare l’investitore italiano per proteggersi

Il contesto attuale richiede prudenza. Gli esperti consigliano di:

diversificare il portafoglio per ridurre la dipendenza da singoli settori o aree geografiche

limitare l’esposizione ai titoli ciclici più sensibili alla domanda globale

considerare asset difensivi come utilities o aziende legate ai beni essenziali

monitorare costantemente le dichiarazioni dei governi e delle banche centrali

Alcuni analisti vedono nel contesto attuale anche opportunità di ingresso su titoli sottovalutati a causa dell’incertezza.

Tuttavia, si tratta di mosse per investitori esperti, disposti a tollerare un certo grado di volatilità.

I punti chiave