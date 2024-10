La crisi degli impianti Stellantis in Italia: un quadro preoccupante

La situazione degli impianti di Stellantis in Italia appare sempre più complessa e preoccupante, nonostante le rassicurazioni dell’amministratore delegato, Carlos Tavares. La produzione ha subito un brusco stop in stabilimenti chiave come Pomigliano d’Arco, Termoli e Pratola Serra, con ripercussioni sul futuro del comparto automobilistico italiano. In particolare, il blocco della fabbrica di Pomigliano, dove vengono prodotti modelli importanti come la Fiat Panda, l’Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet, segnala una crisi profonda.

L’auto più venduta di Stellantis in Italia, la Fiat Panda, sta registrando un calo significativo nelle vendite, contribuendo a rendere ancora più complesso il quadro della produzione automobilistica nel nostro Paese.

Cause della crisi degli impianti Stellantis

Questa situazione riflette non solo una crisi specifica del gruppo Stellantis, ma una tendenza più ampia che interessa l’intero settore auto in Italia.

Le motivazioni dietro la decisione di fermare temporaneamente gli impianti italiani sono molteplici. Un fattore chiave è la scarsa domanda di veicoli elettrici (BEV – Battery Electric Vehicle), che ha un impatto diretto sulla produzione e sui ricavi delle aziende automobilistiche. In Italia, nonostante la spinta verso una transizione ecologica, i veicoli a batteria rimangono fuori dalla portata di molte famiglie a causa dei loro prezzi elevati. Il reddito medio italiano, infatti, è inferiore rispetto ad altri paesi europei come Francia e Germania, rendendo i modelli elettrici meno accessibili alla popolazione.

Un esempio evidente di questo problema è rappresentato dagli incentivi per le auto elettriche. Nel 2024, i fondi per gli ecoincentivi dedicati ai veicoli elettrici sono stati esauriti rapidamente, dimostrando l’interesse degli italiani per l’acquisto di auto a zero emissioni, ma anche la limitatezza delle risorse destinate a sostenere questa domanda. Nonostante gli incentivi abbiano portato a un temporaneo aumento delle vendite, la situazione è tornata alla normalità, lasciando molte famiglie senza possibilità di accedere a veicoli più ecologici.

Un secondo fattore che ha contribuito al declino della produzione di Stellantis in Italia è la crescente concorrenza dei produttori cinesi di automobili elettriche. Grazie a una forte politica di sostegno del governo cinese, queste case automobilistiche stanno rapidamente guadagnando terreno nel mercato europeo, offrendo modelli a prezzi molto competitivi. Le case automobilistiche europee, inclusa Stellantis, faticano a tenere il passo. Per arginare questa concorrenza, l’Unione Europea ha approvato un inasprimento dei dazi sulle importazioni di veicoli cinesi, ma l’efficacia di queste misure resta incerta.

L’impatto del mercato americano

Oltre ai problemi specifici del mercato italiano ed europeo, Stellantis deve affrontare difficoltà anche negli Stati Uniti. L’azienda sta infatti gestendo un eccesso di inventario di veicoli sul mercato statunitense, che ha obbligato la società a rivedere le previsioni di profitto e flusso di cassa per il 2024. Questo surplus di auto invendute sta creando un ulteriore ostacolo alla crescita del gruppo e ha contribuito alla decisione di fermare temporaneamente la produzione in Italia, una mossa che mira a contenere i costi.

L’eccesso di inventario negli USA è particolarmente problematico perché riduce la capacità dell’azienda di generare entrate, costringendola a prendere misure drastiche, come il blocco della produzione e il ridimensionamento delle previsioni di crescita. Di conseguenza, Stellantis si trova in una situazione complessa, dove deve bilanciare le difficoltà del mercato europeo con quelle del mercato americano.

Il futuro degli impianti Stellantis in Italia

Il blocco della produzione in stabilimenti chiave come quello di Pomigliano d’Arco e le difficoltà che stanno affrontando gli altri impianti italiani, come Termoli e Pratola Serra, sollevano interrogativi sul futuro della produzione automobilistica nel nostro Paese. Se persino un modello iconico come la Fiat Panda fatica a mantenere le vendite, diventa difficile immaginare un futuro roseo per l’industria automobilistica italiana.

Nonostante le promesse di Carlos Tavares, il contesto economico attuale e le sfide strutturali sembrano indicare che la crisi potrebbe protrarsi ancora a lungo.

Le decisioni prese nei prossimi mesi saranno cruciali per il futuro degli impianti Stellantis in Italia. Se non verranno trovate soluzioni efficaci per rispondere alle sfide del mercato globale, il rischio è che queste chiusure temporanee possano trasformarsi in una realtà più duratura, con gravi conseguenze per l’occupazione e l’economia del settore automotive italiano.

Riassumendo…