IVA 4% per l’auto del disabile: quando basta la sentenza e quando serve il verbale INPS

L’agevolazione IVA 4% sull’auto del disabile è uno dei benefici fiscali più importanti legati all’acquisto di un veicolo destinato alla mobilità di persone con disabilità.

Tuttavia, la parte più delicata non riguarda il modello dell’auto o il concessionario, ma la documentazione sanitaria che deve dimostrare in modo chiaro la presenza dei requisiti richiesti. Un recente chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, reso in risposta a un’istanza formale (Interpello n. 19/2026), mette al centro un punto concreto: una sentenza del Tribunale può bastare oppure no per ottenere l’aliquota ridotta?

IVA 4% sull’auto del disabile: quando la sentenza del Tribunale non basta

Il caso esaminato nasce da una situazione frequente: un contribuente aveva già fatto acquisto di un veicolo con IVA 4% sull’auto del disabile e, dopo alcuni anni, intendeva sostituirlo con un nuovo mezzo.

La condizione di handicap grave risultava accertata da una pronuncia del Tribunale, non da un verbale rilasciato da commissioni mediche.

Il nodo è questo: ai fini fiscali non conta solo l’accertamento “generico” della disabilità, ma serve che l’atto riporti anche i presupposti sanitari specifici che danno accesso alle agevolazioni sull’auto. In assenza di indicazioni puntuali, la documentazione giudiziaria rischia di non essere considerata sufficiente per applicare l’IVA 4% sull’auto del disabile.

La posizione espressa nel chiarimento è netta: l’Agenzia delle Entrate non entra nel merito sanitario delle decisioni del giudice, ma valuta se l’atto sia “spendibile” fiscalmente. Se manca un richiamo esplicito alle norme e ai requisiti necessari, l’aliquota ridotta non può essere riconosciuta con sicurezza.

Quali requisiti devono risultare nella documentazione per l’agevolazione

Per ottenere l’IVA 4% sull’auto del disabile non è sufficiente una formula generica sullo stato di handicap.

La disciplina richiede che la documentazione certifichi almeno una delle condizioni sanitarie previste, alternative tra loro.

In modo semplice, i casi tipici riguardano: difficoltà gravi nel camminare, limitazioni motorie permanenti che impediscono l’uso normale degli arti, condizioni di non vedenza o sordità civile, oppure disabilità psichica o mentale accompagnata dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. È, quindi, fondamentale che dagli atti emerga chiaramente quale condizione è presente e perché consente l’accesso al beneficio.

Questo aspetto incide direttamente sull’acquisto: l’IVA 4% sull’auto del disabile viene applicata solo se il requisito sanitario è scritto in modo comprensibile e “agganciato” alla normativa di riferimento. In pratica, l’obiettivo è evitare documenti che attestino la disabilità ma non consentano di capire se rientra, oppure no, tra quelle riconosciute per l’agevolazione sul veicolo.

Commissioni mediche integrate, semplificazioni e alternativa giudiziaria

Le regole attuali puntano a semplificare la vita a chi deve presentare certificazioni. In particolare, la normativa introdotta con il DL 5/2012 prevede che i verbali delle commissioni mediche integrate (con presenza del medico INPS) attestino sia la disabilità sia i requisiti utili alle agevolazioni auto. Questo canale resta quello più lineare per arrivare all’IVA 4% sull’auto del disabile.

Quando però manca quel verbale, può entrare in gioco la strada giudiziaria: il codice di procedura civile (art. 445-bis) disciplina un passaggio tecnico usato nelle controversie su invalidità e disabilità (accertamento tecnico preventivo).

In tali situazioni, se non ci sono contestazioni sulla relazione del consulente tecnico, il giudice può “confermare” l’accertamento con un decreto.

Qui si inserisce il punto decisivo: quel decreto ha efficacia fiscale solo se contiene un riferimento chiaro alle norme e ai presupposti che consentono l’IVA 4% sull’auto del disabile. Senza questa indicazione, il provvedimento può restare valido sul piano sanitario, ma non essere utilizzabile per la specifica agevolazione sull’acquisto dell’auto.

IVA 4% sull’auto del disabile: cosa fare se l’atto è “generico”

Se la documentazione giudiziaria non contiene richiami espliciti ai requisiti fiscali, l’IVA 4% sull’auto del disabile diventa difficile da applicare in modo corretto e difendibile. Nel caso analizzato, l’istanza presentata per ottenere un “via libera” basato su un provvedimento generico non è stata ritenuta idonea.

In termini pratici, la strada indicata è quella di avviare un nuovo accertamento presso l’INPS per ottenere un verbale che certifichi in modo completo i requisiti richiesti per l’IVA 4% sull’auto del disabile. È una soluzione concreta perché produce un documento standard, immediatamente leggibile anche dal punto di vista fiscale.

In sintesi: l’agevolazione non dipende solo dall’esistenza di una disabilità, ma dalla presenza di atti scritti bene, con indicazioni precise. Quando la sentenza o il decreto non riportano i riferimenti necessari, l’opzione più solida per l’IVA 4% sull’auto del disabile resta ottenere una certificazione sanitaria completa attraverso i canali previsti, così da acquistare il veicolo con l’aliquota agevolata senza incertezze.

Riassumendo