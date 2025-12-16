Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Il gas scende, la bolletta no: dove finiscono davvero i tuoi soldi

Il prezzo del gas sul mercato scende, mentre la bolletta si muove poco e in ritardo. Vediamo cosa succede ai soldi degli utenti, frustrati.
Bolletta del gas poco reattiva al crollo della materia prima
Il prezzo del gas in Europa è crollato, ma nelle case degli italiani la differenza si vede appena. Sul mercato olandese TTF la materia prima è scesa fino a 27 euro per Mega-wattora, sui minimi da aprile 2024. Eppure la bolletta resta elevata. Il motivo non è un’anomalia di mercato, ma la struttura stessa dei costi: quasi metà dell’importo finale non dipende dal prezzo del gas. Le ragioni di questo trend sono molteplici. Le esportazioni di Gas Naturale Liquido dagli Stati Uniti sono salite a livelli record e adesso incidono per il 56% delle nostre importazioni di GNL. E le forniture dalla Norvegia sono stabili, riuscendo a compensare le minori importazioni dalla Russia.

Infine, le trattative di pace per l’Ucraina stanno portando una ventata di ottimismo sui mercati.

Prezzo spot del gas
Bolletta del gas, alta incidenza dei costi (semi)-fissi

E allora perché la bolletta del gas ancora resta alta? Anzitutto, i prezzi di cui parliamo sono spot. Molti fornitori hanno contratti indicizzati e ARERA, che è l’authority italiana per l’energia, usa le medie mensili e non giornaliere. In buona sostanza, i risultati si vedono tipicamente a distanza di diverse settimane. Ma non è tutto. La bolletta è composta da diverse voci, oltre alla materia prima:

  • trasporto
  • distribuzione
  • oneri di sistema
  • IVA e accise

La materia prima incide, in genere, per il 45-55% del totale. Il trasporto assorbe il 20-25% dell’intero costo, mentre gli oneri di sistema un altro 5-10%. Infine, il 15-20% è dovuto alle imposte: IVA e accise. Trattasi di componenti fisse o semi-fisse della bolletta. Questo comporta che, ad esempio, se il prezzo del gas sul mercato spot scende del 20%, la bolletta non diventa meno cara della stessa percentuale, ma probabilmente dell’8-10%.

Ed è evidente che ciò crea frustrazione tra gli utenti, che si ritrovano a pagare tanto anche quando leggono notizie positive in merito.

Differenze tra mercato regolato e libero

L’alta incidenza dei costi fissi e semi-fissi colpisce particolarmente le famiglie con bassi consumi. Altra differenza la fa la distinzione tra mercato regolato e libero. Rientrano nel primo gli utenti cosiddetti “vulnerabili”, tra cui over 75, disabili e percettori del bonus sociale. Per loro la voce “materia prima” è fissata mensilmente dall’ARERA in base al costo. Per gli altri i fornitori fissano tale voce a loro piacimento, seguendo logiche di mercato. C’è da dire che nel tempo le differenze tendono a rientrare, dato che alla fine prevale sempre la regola della domanda e dell’offerta.

Occhio agli stoccaggi

Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane? Gli stoccaggi in Europa erano al 72% del loro massimo al 7 dicembre scorso, molto meno del target del 90% fissato dall’Unione Europea. Ci potrebbe essere, specie in condizioni meteo invernali avverse, la tendenza dei fornitori ad accaparrarsi la materia prima per recuperare e ciò potrebbe impattare negativamente sulla bolletta del gas. Per contro, se l’accordo di pace arrivasse, la tensione sui mercati si ridurrebbe ulteriormente a beneficio dei prezzi di petrolio e gas per i consumatori.

