Il costo di questa suite a Polignano è da record assoluto

Poi dice che il settore alberghiero è in crisi. Beh, diciamo pure che la suite a Polignano rappresenta un caso decisamente a parte, il quale non si può inserire all’interno di tutto il settore. Polignano a Mare, incastonata lungo la costa adriatica della Puglia, è una pittoresca cittadina che negli ultimi anni ha visto crescere esponenzialmente la sua popolarità come meta turistica estiva.

Situata a circa 35 chilometri a sud di Bari, questa località attira visitatori grazie alle sue scogliere a picco sul mare, alle acque cristalline e al caratteristico centro storico fatto di vicoli stretti e case bianche. La combinazione di mare incontaminato, cultura e gastronomia rende Polignano a Mare una destinazione sempre più ambita dai turisti sia italiani sia stranieri.

​

Una suite da sogno a 10 mila euro al giorno a Polignano

La crescente attrattiva turistica di Polignano a Mare ha portato allo sviluppo di strutture ricettive di lusso, tra cui spicca una suite esclusiva. Questa ha già fatto parlare di sé perché costerebbe 10 mila euro al giorno. La sontuosa sistemazione si trova all’ultimo piano del “Palazzo del Suono del Mare”, nel cuore del centro storico.​

La suite offre un’esperienza unica: un terrazzo privato di 400 metri quadrati con lettini da sole automatizzati per seguire il movimento del sole durante la giornata. Ci sono anche una vasca Jacuzzi sopraelevata con vista panoramica sul mare, docce esterne e una zona bar attrezzata per la preparazione di drink. All’interno, la suite si estende su 70 metri quadrati e dispone di un ingresso privato con ascensore. Le ampie finestre offrono una vista costante sulla famosa Grotta Palazzese di Polignano e sulla scogliera circostante.

L’arredamento è curato nei minimi dettagli: un’accogliente area salotto, cucina ben fornita e una camera molto elegante. Il bagno presenta una doccia a vista, un lavello in malachite e prodotti per la cura del corpo firmati Bulgari. Completano l’offerta una cabina armadio e un doppio servizio per garantire il massimo del comfort agli ospiti.​

L’apertura del ristorante “Casanova” con lo chef stellato Martino Ruggieri

Polignano a Mare non è solo sinonimo di paesaggi incantevoli e alloggi di lusso, ma anche di eccellenza culinaria. Recentemente, la scena gastronomica locale ha visto l’arrivo dello chef Martino Ruggieri, insignito di due stelle Michelin. Dopo aver aperto a Parigi, non lontano dagli Champs Elysées, il locale “Maison Ruggieri”, lo chef è tornato nella sua terra Natale, la Puglia, per intraprendere nuovi progetti. In collaborazione con il gruppo Grotta Palazzese, Ruggieri ha inaugurato il ristorante “Casanova” il 1° marzo, situato in una posizione privilegiata a picco sul mare.​

Il menù del “Casanova” offre tre percorsi degustazione: vegetariano, carne e una combinazione di carne e pesce, con tre portate a partire da 150 euro. Per gli amanti del crudo di mare, è anche disponibile una formula per due persone che include una selezione delle migliori specialità locali. Ma le novità non finiscono qui. Il “Palazzo del Suono del Mare” ospiterà al secondo piano, a partire dal 10 maggio, una nuova sede della “Maison Ruggieri”.

Chef Martino Ruggieri punta, quindi, a portare in Italia l’esperienza culinaria che aveva già introdotto a Parigi.​

Suite Polignano a Mare: una destinazione tra lusso e tradizione

La trasformazione di Polignano a Mare in una meta di lusso non ha intaccato l’autenticità e il fascino tradizionale della cittadina. Le strette viuzze del centro storico, le case bianche adornate di fiori e le terrazze affacciate sul mare continuano a offrire quell’atmosfera tipicamente pugliese che tanto affascina i visitatori. La presenza di strutture ricettive esclusive e ristoranti stellati aggiunge un ulteriore livello di attrattiva, rendendo Polignano a Mare una destinazione capace di coniugare lusso e tradizione.​

La suite da 10 mila euro al giorno rappresenta un esempio di come l’offerta turistica si stia evolvendo per soddisfare una clientela esigente in cerca di esperienze uniche. Allo stesso tempo, iniziative come l’apertura del ristorante “Casanova” testimoniano la volontà di valorizzare la cultura enogastronomica locale, offrendo piatti che esaltano le eccellenze del territorio.​

L’impatto sul turismo locale

L’introduzione di servizi di lusso a Polignano a Mare ha avuto un impatto significativo sul turismo locale. La cittadina ha visto un incremento nel numero di visitatori di alto profilo, attratti dalle esclusive offerte ricettive e gastronomiche. Questo ha portato a una crescita economica nella regione, con benefici per vari settori, dall’ospitalità alla ristorazione, fino all’artigianato locale.​

Tuttavia, è fondamentale che lo sviluppo turistico sia gestito in modo sostenibile, per preservare l’integrità culturale e ambientale di Polignano a Mare. L’equilibrio tra modernità e tradizione, tra lusso e autenticità, sarà la chiave per garantire un futuro prospero alla cittadina, mantenendo intatto il suo fascino unico.​

Polignano a Mare si sta affermando come una destinazione di lusso nel panorama turistico internazionale, grazie a iniziative come la creazione di suite esclusive e l’apertura di ristoranti stellati. Questi sviluppi arricchiscono l’offerta turistica della cittadina senza snaturarne l’identità. Il turismo di lusso può rappresentare un’opportunità di crescita economica, ma è fondamentale che venga mantenuto un equilibrio con le tradizioni locali.

La bellezza autentica di Polignano e il rispetto per la sua storia restano elementi centrali che ne garantiscono il successo come meta turistica d’eccellenza.

Riassumendo.