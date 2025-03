Hai percepito NASPI nel 2024? Come scaricare la CU 2025 dall’INPS

La Certificazione Unica 2025 (relativa all’anno fiscale 2024) rappresenta un documento fondamentale non soltanto per i pensionati, ma anche per i beneficiari di altre prestazioni economiche erogate dall’INPS, tra cui la NASPI, ovvero l’indennità di disoccupazione.

Questo documento è indispensabile ai fini della dichiarazione dei redditi e contiene tutte le informazioni fiscali sulle somme percepite nel corso dell’anno precedente e sulle relative ritenute fiscali applicate.

Cosa serve al CU 2025 della NASPI

La CU 2025 della NASPI, così come le altre Certificazioni Uniche 2025 emesse dall’INPS, ha lo scopo di attestare gli importi erogati dall’Istituto durante l’anno 2024 e le imposte trattenute su tali somme.

Si tratta, quindi, di un documento fiscale ufficiale, indispensabile per compilare correttamente il modello 730 o il modello Redditi. L’emissione della certificazione doveva avvenire, secondo le normative vigenti, entro il 17 marzo 2025, in quanto la scadenza ordinaria del 16 marzo coincide con una giornata festiva.

Come scaricarla online

Sebbene venga spesso associata esclusivamente ai pensionati, il Modello CU 2025 dell’INPS riguarda anche altri soggetti. In particolare, chi nel 2024 ha percepito la NASPI, ad esempio, ha diritto a ricevere la CU 2025, che riepiloga le somme ricevute e consente di adempiere agli obblighi fiscali in modo corretto e trasparente. L’INPS agisce, in questo contesto, come sostituto d’imposta e ha l’obbligo di certificare quanto versato.

Il metodo più diretto per ottenere la Certificazione Unica è accedere al portale ufficiale dell’INPS. Una volta entrati nella propria area riservata, è possibile scaricare il documento in formato PDF. L’accesso al sito è consentito attraverso diverse modalità di autenticazione digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

PIN INPS (solo per chi è in possesso di un PIN rilasciato in precedenza e ancora valido)

eIDAS , sistema di identificazione elettronica valido per i cittadini dell’Unione Europea.

Una volta effettuato l’accesso, la CU 2025 è disponibile nella sezione denominata “I tuoi servizi e strumenti”, sotto l’area “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS”. Da qui è possibile visualizzare, scaricare e stampare il documento in totale autonomia.

Accesso tramite app mobile INPS

Per chi utilizza lo smartphone, è disponibile anche l’app ufficiale dell’INPS, scaricabile sia su dispositivi Android che iOS. L’app consente di ottenere la CU 2025 della NASPI utilizzando le medesime credenziali valide per il sito web, offrendo una soluzione pratica e facilmente accessibile anche in mobilità.

La piattaforma mobile rispecchia la struttura del portale desktop e consente una navigazione intuitiva.

Chi ha difficoltà con l’utilizzo degli strumenti digitali può rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ai Patronati. Questi soggetti offrono un supporto professionale e gratuito per la stampa e la consegna della Certificazione Unica. Inoltre, fornisce assistenza nella verifica dei dati e nella successiva compilazione della dichiarazione dei redditi. È possibile rivolgersi a queste strutture portando con sé un documento d’identità in corso di validità.

Richiesta della CU 2025 della NASPI tramite PEC

Un’altra modalità per ottenere la CU 2025 della NASPI è l’invio di una richiesta tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

È sufficiente inviare una mail all’indirizzo [email protected]

Alla richiesta deve essere allegata una copia del documento di identità valido. L’INPS, a seguito della verifica, provvederà a trasmettere la Certificazione Unica direttamente all’indirizzo PEC utilizzato per la richiesta. Questa modalità garantisce un canale sicuro e tracciabile per ricevere la documentazione in tempi brevi.

Richiesta tramite contatto telefonico

Per chi preferisce un contatto diretto, l’INPS ha predisposto anche dei numeri telefonici dedicati, attraverso i quali è possibile ricevere assistenza nella procedura di richiesta:

Numero Verde 800 434320, riservato esclusivamente alle richieste relative alla Certificazione Unica;

Contact Center Multicanale, contattabile al numero 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Gli operatori possono guidare l’utente passo dopo passo nella richiesta del documento e, in alcuni casi, procedere direttamente all’invio della CU via email. Questo servizio risulta particolarmente utile per chi ha difficoltà ad accedere autonomamente ai canali online o non dispone di una PEC.

Considerazioni finali sulla CU 2025 della NASPI

La CU 2025 della NASPI è un documento fiscale essenziale per coloro che hanno percepito l’indennità di disoccupazione durante il 2024. L’INPS mette a disposizione dei cittadini numerose opzioni per ottenere la certificazione in modo semplice, sicuro e gratuito, sia tramite strumenti digitali che con l’aiuto di enti specializzati o attraverso assistenza telefonica.

Essere in possesso della propria Certificazione Unica in tempo utile è fondamentale per adempiere correttamente agli obblighi dichiarativi, evitando errori o omissioni che potrebbero causare problemi con l’Agenzia delle Entrate. Conoscere tutte le modalità di accesso e i canali disponibili consente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Riassumendo