Guasto costoso? Auto del disabile e detrazione 19%: regole e limiti da conoscere

Le agevolazioni fiscali previste per l’auto del disabile rappresentano un sostegno concreto per le famiglie che affrontano spese importanti legate alla mobilità. Tuttavia, quando il veicolo necessita di interventi costosi, sorgono dubbi sulla possibilità di ottenere ulteriori benefici fiscali e sui limiti temporali stabiliti dalla legge.

La normativa di riferimento è l’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR (D.P.R. 917/1986), insieme alle disposizioni collegate alla Legge 104/1992. In base a tali regole, per l’acquisto di un veicolo destinato alla mobilità della persona con disabilità è riconosciuta:

una detrazione Irpef pari al 19% della spesa sostenuta;

l’applicazione dell’Iva ridotta al 4% (art. 1, Tariffa Parte II, DPR 633/1972).

Agevolazioni fiscali per l’auto del disabile: i limiti di spesa

La detrazione del 19% va calcolata su un limite massimo di spesa che, aggiornando i valori rispetto al passato, può essere considerato pari a 18.075,99 euro complessivi . Ciò significa che, anche se il veicolo costa di più, la detrazione si applica entro quel tetto massimo.

L’Iva agevolata al 4% sull’auto del disabile, invece, non prevede un limite di valore del mezzo, ma può essere utilizzata una sola volta nell’arco di quattro anni dalla data di acquisto.

Riparazioni e limiti temporali per l’auto del disabile

La detrazione Irpef non riguarda soltanto l’acquisto dell’auto del disabile, ma si estende anche alle spese di riparazione straordinaria. Rientrano in questa categoria interventi rilevanti come la sostituzione del cambio automatico, la meccatronica o parti essenziali del motore. Sono invece esclusi:

gli interventi di manutenzione ordinaria (tagliandi, controlli periodici);

i costi di esercizio, come assicurazione, carburante e lubrificanti.

Un punto fondamentale è il limite temporale. Le spese di riparazione straordinaria sono detraibili solo se sostenute entro quattro anni dall’acquisto del veicolo agevolato.

Ad esempio, se un’auto del disabile è stata acquistata nel marzo 2019 con i benefici fiscali, le spese di riparazione straordinaria potranno essere portate in detrazione fino a marzo 2023. Una fattura datata aprile 2023 non rientrerebbe più nel periodo utile.

In un caso simile, se il veicolo fosse stato comprato nel 2017, il termine dei quattro anni sarebbe scaduto nel 2021. Una spesa sostenuta nel 2024, anche se pari a 4.500 euro per la sostituzione di componenti importanti, non potrebbe beneficiare della detrazione del 19%.

Nuovo acquisto dopo quattro anni: come funzionano i benefici

Decorso il periodo di quattro anni dalla data di acquisto effettuato con le agevolazioni, la normativa del TUIR (Testo Unico Imposte sul Reddito) consente di usufruire nuovamente dei benefici fiscali per un altro veicolo. Non è necessario vendere il mezzo precedente. Questo aspetto è particolarmente rilevante, perché permette di conservare il veicolo già in uso e, allo stesso tempo, acquistare una nuova auto del disabile con le stesse agevolazioni.

Il requisito temporale è determinante. Se un’auto del disabile è stata acquistata nel 2018, dal 2022 in poi è possibile procedere con un nuovo acquisto usufruendo:

dell’Iva ridotta al 4%;

della detrazione Irpef del 19% entro il limite massimo previsto.

Se invece il nuovo acquisto avvenisse prima dello scadere dei quattro anni, l’Iva agevolata non sarebbe applicabile, salvo il caso in cui il veicolo precedente venga cancellato dal PRA perché distrutto o rubato.

Un esempio pratico può chiarire meglio: acquisto nel giugno 2020. Fino a giugno 2024 non si potrà beneficiare nuovamente dell’Iva al 4% per un’altra auto del disabile, salvo eventi eccezionali. Dal luglio 2024 in avanti, invece, il diritto si rinnova integralmente.

Quando conviene sostituire l’auto del disabile

Nel caso in cui un veicolo acquistato con le agevolazioni presenti un guasto importante dopo la scadenza dei quattro anni, la spesa di riparazione non sarà più detraibile. Tuttavia, proprio perché il quadriennio è trascorso, sarà possibile valutare l’acquisto di una nuova auto del disabile beneficiando nuovamente delle misure fiscali previste dalla legge.

Se, ad esempio, un cambio automatico richiede un intervento da 5.000 euro nel quinto anno dall’acquisto, tale importo non potrà essere portato in detrazione. Tuttavia, l’acquisto di un nuovo mezzo potrà godere pienamente:

dell’Iva al 4%;

della detrazione Irpef del 19% su una spesa massima stabilita dalla normativa.

La disciplina vigente mira a garantire un equilibrio tra sostegno economico e corretta applicazione delle agevolazioni. Il rispetto del termine dei quattro anni rappresenta l’elemento centrale per accedere sia alla detrazione sulle riparazioni straordinarie sia ai benefici legati a un nuovo acquisto.

In conclusione, trascorso il quadriennio dalla prima immatricolazione con benefici fiscali, l’acquisto di una nuova auto del disabile consente di accedere nuovamente a tutte le agevolazioni previste, senza penalizzazioni e senza obbligo di alienare il veicolo precedente.

